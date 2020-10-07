誇張！國立台灣美術館被爆館長夫人頻干政　館方發聲明揚言提告　

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導) 國美館館長林志明自上任後，頻爆出夫人彭安安數度干預館內事務，或花費公帑採購貴賓室百萬元沙發等誇張行徑，甚至傳出館方在被爆料後，還積極找出「吹哨者」欲進行懲處，大傷館方形象，對此，國美館發表聲明並揚言提告。

台中國立台灣美術館（以下簡稱國美館）為國家級美術館，形影不離的館長林志明及夫人彭安安被戲稱為「志明與春嬌」，在「靠北藝術」臉書頁面上不時可見匿名者爆料，像是國美館內漏水、彭安安霸道指使員工、不公的評選機制等，引發眾人遐想。

鏡週刊接獲讀者爆料，林志明上任後，其妻彭安安不斷以館長夫人身分干預館務，讓館內員工非常困擾。並以「館長夫人干政」為題刊登系列報導，而館長始終強調「沒有這件事」，國美館並於６日發表聲明回應。

報導指出，行政院於2017年核定國美館「國美躍昇」計畫，總預算4億8千多萬元，其中建構國家級兒童美術教育領航中心部分，今年度家具採購案預算為440萬元，彭安安竟主導採購總價逾120萬元的丹麥進口的高級沙發組，打算放在未來新建的貴賓室裡。

鏡週刊報導，林志明去年到日本出席國際博物館協會大會，及參訪大阪、京都地區博物館及美術館，彭安安也同行，雖無法得知彭安安是否自費購置機票前往日本，但林志明夫妻在下榻飯店同住一間房，已有假公濟私之嫌。

更離譜的是，爆料人透露，彭安安還曾在國美館舉辦的展覽中，當著策展人與作者面前批評展出的藝術作品很醜，讓在場館員傻眼，事後忙著向策展人及作者道歉。由於近2年來彭安安誇張行徑不斷，文化部高層也已有耳聞。

爆料者更指出，國美館將國寶畫家楊三郎及李石樵油畫畫作修復標案，以139萬餘元標給修復師賴志豪工作室承攬，卻發生該工作室擅自將畫作背面字跡清除的憾事，經查得標的賴志豪僅在義大利的修復補習班修業，並未具備碩士學位卻能得標，顯然與標書上規定得標者須具備碩士學歷不同，得標後又修壞畫作讓藝術圈議論紛紛。

然而，林志明受訪時全盤否認並強調：「有這樣的傳言，但是沒有，完全沒有！」國美館四項聲明表示，將配合文化部專案調查，針對週刊報導涉及損害林志明館長個人聲譽之事，將尋求法律途徑捍衛自身清白。

一、兒童美術教育領航中心家具設備採購

國美館「國美躍昇〜邁向國際級美術館建構計畫」係為建構國家級之兒童美術教育領航中心，家具設備採購案採前已得標「兒童美術教育領航中心委託整體規劃設計監造技術服務案」委託建築師之專業整體建議及協助後，依政府採購法第22條所定最有利標決標方式辦理本採購案，並依政府採購法所定程序，成立具專業學者專家在內之評選委員後，嗣召開評選會議，經公開客觀評選出優勝廠商。經評選之廠商所提供之品牌家具已販售至世界各大美術館及博物館，美國紐約MOMA以及日本國立新美術館皆使用該品牌之家具。

二、館長赴日出席ICOM年會及考察

國美館於108年辦理之「國際博物館協會(ICOM)第25屆大會暨日本京都大阪地區博美館參訪計畫」，係參與國際博物館協會9/1-9/7於日本京都舉行之國際年會。由林館長志明及論文投稿錄取同仁趙副研究員欣怡前往參與，出席聽取重要論文發表並與會交流，及參訪京阪地區博物館與美術館，了解總體發展趨勢、洽談未來潛在合作機會。考量年會規模及預算額度，簽請調整行程為出席兩日ICOM大會，其餘天數安排參訪京阪地區博物館、美術館，出國補助天數改為五日，申報項目為日支生活費，無住宿費。林館長志明於8/29至8/31申請個人休假，提前自台北搭乘中華航空公司至高松機場，並於9/1出席大會，9/6凌晨1:20返抵台灣，故延長國外公差時間至是日凌晨2:00。

三、楊三郎作品修復損壞案

國美館於9/11召開該案廠商履約疑義審查會議，當日因館長另有要公，由副館長到場主持，會議請廠商到場說明作品修復過程，並由廠商並提出改善方式，由館方就其恢復效果與所有權人討論確認是否需要恢復字跡，再召開會議討論後續履約事宜。國美館已將會議決議於9/22函文廠商，請其文到10日曆天內提出改善方案，包含字跡恢復樣本試作。

四、有關國美館員工因上網爆料導致調職處分

108學年度期間(108年8月-109年7月)因辦理「藝術與工藝博物館專業論壇」、展覽業務及「國家攝影博物館」籌備等業務需要共進行3次專業人員職務調整，以利館務事項推動。國美館因業務需要會適時做業務調整，無透過政風人員調查，媒體報導係屬誤解。