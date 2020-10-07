塑膠垃圾入海後去哪？ 研究：海底恐有千萬噸塑膠

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）海洋表層有大量塑膠垃圾漂流已經不是新聞，然而，最新的研究顯示，海面上漂浮的塑膠垃圾其實只是冰山一角，海平面下3公里一直到海床的塑膠垃圾數量可能更驚人，甚至可能超過30倍之多。

澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)蒐集並分析6處離南澳洲海岸300公里遠處，大澳洲灣的海床後發現，51份樣本中，在排除水的重量後，每克樣本大約含有1.26的塑膠微粒，這些微粒直徑最大只有5釐米，來源是更大型的塑膠垃圾，自從發現以來，已經是水中最大的看不見威脅之一。

發表該文章的CSIRO科學家、Denise Hardesty博士表示，在這麼偏遠、這麼深的海洋中發現塑膠微粒，代表塑膠垃圾基本上已經無所不在，所以無論你在哪裡都能發現它的蹤跡，這也意味著如果想避免讓海洋成為一個巨大的垃圾場，人們必須去改變自己的消費習慣，從源頭減少塑膠垃圾，才有可能讓這個目標實現。

雖然因為已經分解成塑膠微粒，研究團隊無法判斷「母體」的塑膠是在什麼時候入海、原本長什麼樣子，不過從顯微鏡下的形狀來看，應該是某種消費品無誤。如果再比對其他研究，全球的海床上大概還躺著大約1,440萬公噸的塑膠，這比起每年入海的塑膠量來說仍只佔一小部分，表示海床並不是絕大多數塑膠垃圾的終點。

《衛報》報導指出，不同的研究對塑膠垃圾的計算會有些許誤差，根據這幾年的研究，入海的塑膠垃圾量估計值從850萬公噸到的2,300萬公噸都有，其中大約有25萬漂浮在海面上，而剩下的垃圾除了沈入海底，最後還是被海流帶回到岸邊。

面對塑膠垃圾的威脅，超過70國的領導人曾共同簽署一份文件，表示將在2050年前避免讓塑膠垃圾流入海中，但是最大的幾個垃圾產生國，包括中國、美國、俄國、印度和巴西等，都沒有簽署。