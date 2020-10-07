台灣再輸出病毒4例？日本增3例、法國1例武漢肺炎 個案都自台入境

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，我國近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)通報，自我國入境日本及法國之民眾，檢出武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性。

指揮中心指出，日本通報檢出陽性個案共3人，1人為本國籍(案1)、2人為日本籍(案2、案3)，均為男性，年齡介於50多歲至60多歲。

案1無症狀，離台前3日內(9月30日)採檢結果為陰性，10月2日入境日本時檢出抗原陽性。

案2無症狀，除10月2日入境檢出抗原陽性外，分別於10月3日、5日進行核酸檢驗結果均為陰性。

案3為船員，7月自菲律賓出港，個案9月17日出現胸痛症狀，9月18日自我國港口入境送醫並收治住院，9月25日出院後前往防疫旅館檢疫至10月2日，期間均無疑似症狀，10月3日入境日本時檢出抗原陽性，10月4日再次進行核酸檢驗結果為陰性。3名個案之在台接觸者共匡列74人，應採檢34人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心表示，法國通報檢出陽性個案共1人，為法國籍20多歲男性，今年2月入境我國，9月30日離境，10月1日入境法國時採檢，10月2日檢出核酸陽性。個案在台期間至離境迄今均無症狀，衛生單位已匡列個案在台期間之接觸者共9人，其中採檢3人，核酸及血清抗體均為陰性。

指揮中心指出，鑒於日前菲律賓檢出多名自我國入境之陽性個案，為釐清該國檢驗陽性率偏高之真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自我國返回菲律賓並檢出陽性之22名外籍移工，經該國研判確診後，依規定進行14天集中檢疫，並於檢疫結束前進行第二次採檢，全數結果皆為陰性。