燒腦！劉德華、劉青雲領銜香港動作片《拆彈專家2》　核彈爆破12月24日台灣震撼登場

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導) 香港警匪動作電影《拆彈專家2》由劉德華及劉清雲領銜主演，雙影帝睽違18年再度交鋒，將於12月24日台灣上映。

香港鬼才名導邱禮濤執導《拆彈專家2》集合第一集原班人馬，劉德華監製及主演，再加上影帝劉青雲及美貌實力兼俱的女星倪妮共同演出。

電影以全新的故事展開，雙影帝劉德華與劉青雲睽違18年再度合作，演技交鋒，第2集加入「核彈」元素，預告場面較第1集更為浩大，從首支預告中不但見到驚人的爆炸場面，更可見到劉德華因爆炸而失去一條腿，故事從極為震撼的劇情中展開。

《拆彈專家》首集在2017年上映，劇組重金打造1:1搭建的紅磡海底隧道，場面讓觀眾難忘，也創下票房佳績，電影也在香港電影金像獎獲7項提名，其後邱禮濤、劉德華再次合作的《掃毒2》，同樣創下好口碑及好票房，兩人成為觀眾心目中的金牌拍檔，更讓人期待他們全新作品《拆彈專家2》中會有更多的驚喜出現。

其中第一個驚喜便是，兩大影帝劉德華與劉青雲相隔18年，繼經典賀歲電影《嚦咕嚦咕新年財》後再度合作，雙影帝再次飆戲，更讓影迷對電影的期待度大增。今天公布《拆彈專家2》電影預告，這次加入了「核彈」元素，在短短的預告片中，已見到被火光吞沒的香港國際機場、大爆炸後產生的蘑菇雲、滿載炸藥疾速行駛的列車場面震撼逼真，節奏緊張刺激，讓人心懸一線，也可見到續集的場面規模更上層樓。

從預告片中看到全新故事刺激升級，劉德華在《拆彈專家2》再次飾演拆彈專家，但角色更為複雜，而且兩大影帝命運截然不同。起初兩人一同出動執行拆彈任務，合作無間，但轉眼間只見劉青雲竟質疑劉德華是炸彈案主謀，兄弟情上演大逆轉，兩人連場飆戲更見火花。更受矚目的便是預告中直接公布劉德華被炸彈波及，不但記憶缺損更失去了一條腿，讓劇情更加衝擊，真相難辨。

《拆彈專家2》將於12月24日於全台上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。



前導預告(影/Youyube)