出遊囉！台灣11月亮點活動總整理！500趴、金馬影展、草率季輪番登場

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)後疫情時代來臨，還是阻擋不了玩樂的心，我們替您整理出全台灣11月亮點活動，並將持續更新喔！

500趴



(圖/官網)

500輯籌備已久的大型活動「500趴」以世代混搭、質感重擊這兩組關鍵字發想，邀請設計師葉忠宜、策展人Frank黃偉倫、蘇打綠團長阿福跨界合作，將與500輯一起打造獨家限定市集和音樂派對，參展店家包含米其林二星餐廳RAW團隊，Simple Kaffa、Draft Land等。

時間：11/7

地點：台北水舞廣場

網站：https://topic.udn.com/event/500party

數位藝術節



(圖/官網)

第15屆台北數位藝術節以「01_LOVE 愛情數據」為題，從網路社交平台與交友軟體如何影響現代人的生活及愛情關係為觀點，探究大眾的「愛情」與「關係」如何在不知不覺中被數據監控與技術介入，進而為當代愛情關係描繪出新樣貌。共邀請18組國內外知名藝術家和團隊參與，另有國內徵件活動3件優秀創作共襄盛舉，總共展出21件精彩作品。

時間：10/30-11/8

地點：松山文創園區 4號倉庫、巴洛克花園

網站：http://festival.dac.taipei/2020/

台北金馬



(圖/官網)

2020台北金馬影展將於11月5日至11月22日在台北盛大開幕。本屆金馬國際影展邀請到來自50個國家地區、176部精彩電影參展，在18天的影展期間展開453場放映。10月24日預售開賣至今，已有超過187場秒殺和即將完售，破6萬6千售出的票券張數，盛況空前！

時間：11/5-11/22

頒獎典禮：11/21 國父紀念館

網站：https://www.goldenhorse.org.tw/news/

不倒翁小法師計畫



(圖/主辦單位)

2011年日本發生311大地震，髙田賢三先生在震災後發起了「不倒翁小法師計畫」號召了如高堤.耶 、尚雷諾等數百位名人，手繪福島會津地區的傳統工藝品，鼓勵世人如不倒翁百折不饒的精神，2013年在法國舉行慈善拍賣，爾後連續七年巡迴世界各大城市展出。2020年巡迴至台北的展覽將成為髙田賢三的紀念活動，此次台灣展邀約50位台灣服裝、演藝、藝術、工藝 、漫畫領域頂尖人士共同參與。

地點： 台北實踐大學敏初廳 Shih Chien University

展期：10/29-11/7

地點： 國立臺灣工藝研究發展中心 3樓 The National Taiwan Craft Research and Development Institute

展期：11/12-11/22

網站：https://www.facebook.com/OkiagariKoboshiProjectTW

草率季



(圖/主辦單位)

欸欸打開天窗說亮話：草率季二.〇 沒有「開天窗」拉！來自台灣和國際超過280組的出版單位、小誌創作、藝術家與獨立書店們大集合，小誌、書刊、攝影、漫畫、藝術等，讓眼球、腦袋、感官不斷開新視窗！

時間：11/13 – 11/15

地點：華山1914文化創意產業園區 東二 BCD棟

網站：https://taipeiartbookfair.com

售票連結： https://reurl.cc/8nNxrb

POP UP ASIA



(圖/主辦單位)

今年主題Reconnec透過數位連線打破國界限制，串聯亞洲10個城市與300個夥伴發起亞洲支援計劃，依然能透過展會與國外手創者線上交流，並現場親手把玩各國美麗的創作。除了串聯亞洲，臺灣品牌們也展現令人驚豔的創造力。

時間：11/19-11/22

地點：松山文創園區 三、四、五號倉庫

網站：https://www.facebook.com/events/729813584228430

售票連結：https://lihi1.com/eG648

Road to Ultra Taiwan



(圖/主辦單位)

《Road to Ultra Taiwan》電音趴邀請到世界百大DJ瑞典電音王子Alesso、美國電音瘋狗「Kayzo」、Heaven Trap雙人組「Slander」、以色列傳思雙人組「Vini Vici」和粉絲一起狂歡，現場不只有音樂，還有大型裝置藝術作品助陣。

日期：2020年11月14日

地點：大佳河濱公園

網站：https://ultrataiwan.com/

打開台北



晶華酒店總統套房(圖/晶華酒店)

源自英國倫敦的Open House活動一向以打開鮮為人知的公部門空間聞名，「打開台北」在台北市政府的支持下，將開放台北捷運行控中心、自來水園區之觀音蓄水池及國定古蹟司法院等，此外，也將開放許多藝術工作室、會員制酒吧Staff Only Club等，共計74個場域。

時間：2020.11.28 - 2020.11.29

網站：http://www.opentaipei.org/

新北歡樂耶誕城



(圖/主辦單位)

「2020新北歡樂耶誕城」打造限時52天的迪士尼耶誕盛宴，萬坪公園燈區以廣受全球大小朋友喜愛的「迪士尼公主系列」打造「迪士尼公主的童話森林」，一座座故事場景裝置藝術，這些迪士尼公主肖像躍上浪漫燈箱，伴隨經典迪士尼公主音樂、浪漫燈海，讓每一位造訪者彷彿走入童話森林。森林更藏有「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店，「迪士尼公主系列」週邊商品滿足所有人從小到大對童話的憧憬，2020年歲末就讓我們在華麗又浪漫的童話國度中，感受迪士尼的歡樂奇幻魔法！

時間：11/13－2021/1/3

地點：新北市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園、府中商圈

網站：shorturl.at/mpzFP

桃園文博會



(圖/主辦單位)

2020 桃園文創博覽會，坐落於富含歷史記憶的桃園龍岡眷村「馬祖新村」，以「走桃花」作為活動名稱與宣傳主調。走，有閩南語「跑」的意涵，引申為地方城市透過文博會的舉辦向前邁進的動能意象，是動詞，同時也擁有參與祭典或節慶的語境。桃花本身花朵豐腴，色彩豔麗，象徵著桃園內部的地方能量透過設計創意的牽引擾動，於此開花結果。

時間：10/31 - 11/8

地點：馬祖新村眷村文創園區（桃園市中壢區龍吉二街155號）

網站：https://www.runningtaoyuan.com/

噶瑪蘭小吃部



(圖/主辦單位)

威士忌雞排配花生捲威士忌冰淇淋一大享受！週末炸雞俱樂部與噶瑪蘭威士忌酒吧合作打造正港大人味買醉夜市「噶瑪蘭小吃部」，推出6款限定「熟成風味」與「在地風味」限定調酒，並由「週末炸雞俱樂部」創辦人Jeek Pan操刀設計，共8款經典夜市台式小吃餐點，加入富有花香及草本香氣的「噶瑪蘭珍選No. 2單一麥芽威士忌」入菜，打造專屬於大人的夜市買醉菜單，顛覆台灣傳統小吃既定印象。

時間：11/6－11/29

地點：噶瑪蘭威士忌酒吧 KAVALAN WHISKY BAR

網站：shorturl.at/cvCY3