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嗨翻！Ultra Taiwan世界百大DJ台北演出　黃金陣容揭曉首波早鳥票火速完售

國際級電音趴《Road to Ultra Taiwan》將於11月台灣舉行！消息一出稱羨全球，隨著堅強的DJ陣容揭曉，首波早鳥票已火速完售，但不用擔心，主辦單位釋出的第二波GA票及VIP票持續熱賣中。

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By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/07 14:32
《Road to Ultra Taiwan》將於11月台灣舉行！(圖/Ultra Taiwan Facebook)

《Road to Ultra Taiwan》將於11月台灣舉行！(圖/Ultra Taiwan Facebook)

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)國際級電音趴《Road to Ultra Taiwan》將於11月台灣舉行！消息一出稱羨全球，隨著堅強的DJ陣容揭曉，首波早鳥票已火速完售，但不用擔心，主辦單位釋出的第二波GA票及VIP票持續熱賣中。

《Road to Ultra Taiwan》電音趴邀請到世界百大DJ瑞典電音王子Alesso來台演出，以洗腦神曲《Falling》走紅，曾和多位知名音樂人合作像是凱文·哈里斯、亞瑟小子等，連台灣天后蔡依林也指定合作《I Wanna Know》。

另外，美國電音瘋狗「Kayzo」、Heaven Trap雙人組「Slander」、以色列傳思雙人組「Vini Vici」也將和粉絲一起狂歡，現場不只有音樂，還有大型裝置藝術作品助陣。

主辦單位5日臉書公布，第一波GA票完售，第二波GA票與第一波VIP票持續熱賣中。詳情請前往官方網站KLOOK查詢。

《Road to Ultra Taiwan》
日期：2020年11月14日
地點：大佳河濱公園

Lineup


Alesso(圖/Alesso Instagram)


Kayzo(圖/Kayzo Instagram)


Slander(圖/Slander Facebook)
ULTRA Taiwan
Alesso
Kayzo
Slander
台北
大佳河濱公園

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