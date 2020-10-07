台灣增兩例武漢肺炎境外移入　印度籍個案結束檢疫後12天才確診

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增2例境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，分別為本國籍20多歲女性(案522)及印度籍30多歲男性(案523)，分別自愛爾蘭及印度入境。

指揮中心表示，案522於2019年10月前往愛爾蘭工作，今年10月4日入境時無疑似症狀，直接返家進行居家檢疫，10月5日出現發燒及全身肌肉痠痛等不適症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，案523因工作來台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，9月9日入境後前往防疫旅館進行居家檢疫(9月9日至9月23日)，9月24日至30日於飯店進行自主健康管理，10月5日因工作需求自費檢驗，於今日確診(Ct值34，IgM陰性、IgG陽性)。

經衛生單位調查，個案來台前曾在印度接觸過確診者，目前已掌握個案接觸者共9人，其中3人為公司同事，列為居家隔離對象，其他6人包括公務車司機、計程車司機、飯店工作人員及消費店家之接觸者，因接觸時間短，且有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心表示，根據目前科學文獻資料顯示，武漢肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。如我國案469比利時籍個案3月中於國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性。

另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。除了這些個案的病毒量均很低之外，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低。