（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）刻正訪問日本，參與美日印澳四方安全對話（Quad）。他6日接受《日本經濟新聞》專訪時明確表示，若中共武力犯台，美方會採取行動降低台海緊張。

針對台灣議題，龐培歐指出，美國致力緩解兩岸緊張，「美方是要為台海尋求和平，而非帶來衝突」。然而，他也強調，姑息並不可取。一旦對中共屈膝，就永遠得屈從中國。

共軍除了頻頻侵犯台灣防空識別區（ADIZ），對日本海域、南海、中印邊界也持續採取挑釁行動。龐培歐痛批，中國在區域的霸凌、武嚇行徑，實非大國應有之作為。

有鑑於此，被視為是為了對抗中國崛起之Quad，於2007年成形後力道不足，是美國總統川普2017年開始與中國在貿易、科技戰槓上後，才又活絡起來。

龐培歐本次與其他三國外長會晤，有意將此一模式制度化，並擴及其他國家，除了安全合作，對抗中國構成的挑戰，也盼能深及智慧財產權、貿易協議、外交關係等連結。

針對美國可能襄助台灣防衛一事，三立新聞報導，國防部長嚴德發今（7）日在立院回應，「自己的國家自己救」，台灣會強化防衛作戰能力，「自助才會人助」。他同時說道，會與理念相同的區域國家強化交流，共同維護區域和平穩定。

中共若武力犯台？ 國務卿：美國將致力降低台海緊張