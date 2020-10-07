國慶總統府光雕正式點燈　「我是台灣人」照亮總統府建築

（台灣英文新聞／藝文組 台北報導）國慶總統府建築光雕展演昨（6）晚正式開幕，今年以「自信島嶼．迎向曙光」為主題，結合武漢肺炎抗疫、人民生活日常，以及未來產業科技發展等元素，展現「我是台灣人」的命運共同體，以及在民主自由社會中生活的美好。

為慶祝台灣國慶，中華文化總會自2017年起推出總統府建築光雕展演，更在去年獲得德國紅點設計大獎（Red Dot）。今年的光雕展演在昨晚正式開幕，將連續五日演出至國慶（10）當天；每晚展演時間為19:00、19:30、20:00、20:30、21:00、21:30，每半小時一場。

總統蔡英文昨晚出席點燈儀式時表示，總統府的光雕展演從2017年開始，已經成為國慶活動裡很多人期待的亮點，這幾年的光雕展演都發揮了巧思，把台灣最美好的一面呈現在國人眼前。

蔡英文指出，「今年光雕展演的主題是『自信島嶼．迎向曙光』，也充滿『世界看見台灣』的元素，讓我們一起回顧這一年來，台灣所受到的肯定。另外，本次光雕展演也針對李登輝前總統的逝世，設計了些許巧思。」

文化總會則表示，今年面對國內外武漢肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的挑戰，國慶光雕以四個軸線來演繹，包括「迎向挑戰」、「淬鍊成長」、「數位發聲」，以及「民主驕傲」，傳達台灣的民主、自信與驕傲。