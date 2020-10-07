諾貝爾物理學獎 英美德3學者探索黑洞奧秘獲殊榮

2020年諾貝爾物理學獎由學者潘羅斯（左）、根策爾（中）及吉茲（右 ）獲得（圖／諾貝爾獎臉書） 2020年諾貝爾物理學獎由學者潘羅斯（左）、根策爾（中）及吉茲（右 ）獲得（圖／諾貝爾獎臉書）

英國科學家潘羅斯、德國學者根策爾及美國科學家吉茲因為對宇宙中最奇異的現象之一，也就是關於黑洞的研究發現，榮獲2020年諾貝爾物理學獎。

英國牛津大學數學系榮譽教授潘羅斯（Roger Penrose）以數學證明黑洞是廣義相對論的直接結果，將獲得一半獎金。

德國馬克斯普朗克研究所（Max Planck Institute）和加州大學柏克萊分校物理系教授根策爾（Reinhard Genzel）與加州大學洛杉磯分校物理和天文系教授吉茲（Andrea Ghez），因發現銀河系中心有看不見的極大質量物體控制著恆星的軌道，將對分另一半獎金。

諾貝爾物理委員會主席哈維蘭（David Haviland）說：「今年得主的研究發現，在超大質量緻密物體研究上，取得突破性進展。」

「但這些奇特的物體仍有許多問題待解決，激發未來的研究。」

吉茲為歷來獲諾貝爾物理學獎的第4位女性，「瑪里．居禮 」（居禮夫人，Marie Curie）1903年獲獎，是諾貝爾物理獎首位女性得主；德裔美籍物理學家格佩特-梅耶（Maria Goeppert-Mayer）和加拿大科學家史垂克蘭（Donna Strickland）分別在1963年和2018年得獎。

去年諾貝爾物理學獎得主為加拿大裔美國籍物理學家皮博（James Peebles）、瑞士天文學家梅爾（Michel Mayor）和奎洛茲（Didier Queloz）。他們的研究讓人類更加認識自身在宇宙中的位置。

諾貝爾獎得主的獎金今年將從900萬提高至1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）。

諾貝爾獎分別在昨天及今天頒發醫學獎及物理學獎，7日將公布化學獎得主，8日揭露文學獎得主，9日公布和平獎贏家，經濟學獎得主將於12日揭曉，為2020年諾貝爾頒獎季畫下句點。