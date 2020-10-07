台美復交提案 國台辦：國民黨有關人要明辨是非

針對國民黨團今天在立法院提出台美復交等案，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「國民黨有關人」要明辨是非，不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定的事」。



中國大陸國務院台灣事務辦公室今晚以書面回答台灣媒體提問時，以朱鳳蓮名義作上述表示。



朱鳳蓮首先重彈一中舊調說，「台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實」。陸方堅決反對任何製造台灣獨立、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。兩岸的事是「兩岸同胞的家裡事」，絕不容許任何外部干涉。



她聲稱，當前造成台海形勢複雜嚴峻緊張的根本原因是「民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取台獨分裂挑釁行動」，台灣「有識之士」和「負責任的政黨」對此都應「清醒認識、高度警惕、堅決反對」。



朱鳳蓮又說，任何違背「一個中國」原則、損害中華民族根本利益的言行，都將遭到「全體中華兒女」的堅決反對。「國民黨有關人」要明辨是非，不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定」的事。