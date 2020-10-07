  1. 首頁
  2. 國際

台美復交提案 國台辦：國民黨有關人要明辨是非

By  中央社
2020/10/07 10:00
國台辦發言人朱鳳蓮警告國民黨不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定」的事。

國台辦發言人朱鳳蓮警告國民黨不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定」的事。 (來源 中央社)

針對國民黨團今天在立法院提出台美復交等案，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「國民黨有關人」要明辨是非，不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定的事」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今晚以書面回答台灣媒體提問時，以朱鳳蓮名義作上述表示。

朱鳳蓮首先重彈一中舊調說，「台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實」。陸方堅決反對任何製造台灣獨立、「兩個中國」或「一中一台」的分裂行徑。兩岸的事是「兩岸同胞的家裡事」，絕不容許任何外部干涉。

她聲稱，當前造成台海形勢複雜嚴峻緊張的根本原因是「民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取台獨分裂挑釁行動」，台灣「有識之士」和「負責任的政黨」對此都應「清醒認識、高度警惕、堅決反對」。

朱鳳蓮又說，任何違背「一個中國」原則、損害中華民族根本利益的言行，都將遭到「全體中華兒女」的堅決反對。「國民黨有關人」要明辨是非，不要做「損害中華民族根本利益」和「兩岸關係和平穩定」的事。
國台辦
朱鳳蓮
國民黨
台美建交
一個中國原則
兩岸關係

相關新聞

〈時評〉台灣外交部長言差矣
〈時評〉台灣外交部長言差矣
2020/09/26 09:00
【台灣反美豬公投】藍營將第一階段連署書送至中選會　綠批：企圖再釀公投亂象
【台灣反美豬公投】藍營將第一階段連署書送至中選會　綠批：企圖再釀公投亂象
2020/09/23 14:30
江啟臣：台灣海峽局勢詭譎　兩岸政府應儘速恢復對話
江啟臣：台灣海峽局勢詭譎　兩岸政府應儘速恢復對話
2020/09/19 20:18
【最新】民進黨批台灣國民黨「拐個彎出席海峽論壇」 林榮德宣布取消行程
【最新】民進黨批台灣國民黨「拐個彎出席海峽論壇」 林榮德宣布取消行程
2020/09/15 14:45
中國官媒稱王金平赴中為「求和」　國民黨抗議：扭曲追求和平原意
中國官媒稱王金平赴中為「求和」　國民黨抗議：扭曲追求和平原意
2020/09/11 14:40