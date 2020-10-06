新台幣升破29元創逾9年新高 iPhone、進口車撿便宜恐落空

新台幣匯率收盤升破29元大關，終場收在28.96元，攻破有「楊金龍防線」之稱的29元整數關卡。 新台幣匯率收盤升破29元大關，終場收在28.96元，攻破有「楊金龍防線」之稱的29元整數關卡。 (來源 中央社)

新台幣兌美元今天收盤升破29元大關，來到28.96元，消費者盼購買iPhone、進口車等商品能撿便宜，但3C達人認為，蘋果力求價格穩定，定價不太會反映匯率；而車廠也會避免匯率干擾價格。



台北外匯市場新台幣兌美元今天以28.96元收盤，升值6分，成交金額11.62億美元，攻破有「楊金龍防線」之稱的29元整數關卡。

新台幣升值，多數消費者聯想，購買iPhone與進口車等海外商品時，能否以更優惠的價格入手，且蘋果新機iPhone 12可望會在10月中旬亮相，在網路上掀起匯率價差的討論。但多數網友認為「Apple有自己的匯率」，言下之意，過去新台幣升值，幾乎都沒有如實反映在蘋果售價上。



3C達人Tim哥表示，蘋果為了穩定價格，通常不會直接用美國價格換算匯差，會依照當地情況並加計關稅，消費者不必太期待因為匯率能撿到便宜；但去年iPhone 11因為定價「漂亮」熱賣，他認為，今年蘋果iPhone 12的定價也不會貴太多。而蘋果iPhone的台灣售價，最終還是要等蘋果自行公布。



通路商高層私下透露，蘋果在台灣的定價策略，向來不會明顯反映匯率，但這次新台幣升值幅度明顯，蘋果是否有所調整仍有待觀察；但更值得注意的是，由於今年剛好適逢5G開台不久，業者衝刺5G用戶，都會在購機價上加重補貼，並與4G購機價格做出新台幣1000元到2000元左右的差異，「期待匯率讓iPhone變便宜，不如靠5G補貼」。



消費者也期待新台幣升值時，進口汽車能因此降價，汽車產業人士透露，依照過往經驗，匯率問題都不會立即反映在車價上，因為匯率關係導致成本上升，通常也是車廠自行吸收，不會因為短期新台幣狂升而突然調降車價，以維持車價的穩定性。



專業人士分析，台灣經濟仰賴出口，新台幣匯率強勢升值其實並非好事，反而要小心匯損吃掉了企業獲利，導致員工福利縮水、薪水不漲，無形間變成消費力下滑，根本上沒討到便宜。