慕軒飯店URBAN331酒吧 不收心酒吧夜

今年中秋一過，國慶連假緊接著到來，鎖定休假想放鬆嚐美食的饕客，慕軒飯店1樓URBAN331威士忌酒吧特別於2020年10月9日至10月11日晚間19:00-21:30，推出『不收心酒吧夜』3天快閃活動，大人每位999元+10%、小孩(6~12歲)每位499元+10%，即可品嚐現切多汁牛排、現烤海鮮時蔬等二十幾道料理，與沁涼生啤、紅白葡萄酒無限暢食暢飲。此外，為歡慶雙十國慶日，酒吧更加碼提供「生蠔自助吧」，享生蠔現點現開殼，大啖來自大海最鮮甜的美味。

位在台北市最美敦南林蔭大道上的慕軒飯店，1樓URBAN331威士忌酒吧因細膩沉穩的室內氛圍、豐富多元酒款與異國餐點，曾榮獲2019年「世界奢華餐廳大獎(World Luxury Restaurant Awards) 」。本次推出『不收心酒吧夜』，特別為食客獻上來自澎湖的肥美生蠔，可享生食或炭烤雙重風味，肉食愛好者也可選擇原木煙燻燒烤牛排，一刀劃下肉質粉嫩富含肉汁令人食指大動；還有各式特色冷盤、串燒熱食、手作甜點、時令水果，飲品則提供現拉生啤酒及香醇紅白葡萄酒，通通無限量供應！連假期間快相約老朋友，坐擁舒適復古皮沙發一同小酌慶祝，10月9日、10日更有美聲歌手現場表演，把珍貴的休假時光用在享受美好事物。詳情及訂位請來電洽詢02-7726-9090

若想享微醺不趕車、輕鬆住飯店，慕軒飯店自即日起至2020年12月30日止，推出『秋冬輕鬆遊』住房專案，不分平假日含雙人自助式早餐每晚3,488元起，即刻安排台北小旅行，住慕軒飽覽窗外台灣欒樹林蔭，因秋色漸漸轉成黃橙樹海的絕美風景。