無畏疫情！晶英國際行館2020住房雙倍成長 穩座高雄最高房價飯店

台灣在政府防疫有成之下進入後疫情時代，反觀全球疫情仍然嚴峻、國際旅客無法入境，由御盟集團經營的晶英國際行館，開幕以來即以服務高端及商務客群之頂級藝術精品酒店為定位，雖處觀光產業第一線，仍積極迎接後疫情時代的新常態旅遊生活。秉持「永續經營，品質第一」的企業核心理念，在價格競爭的飯店市場中突破重圍，不僅坐穩高雄最高房價飯店，2020年暑期住房率（6月至9月）與去年同期比較更有近雙倍的成長表現。國旅熱潮當前，晶英國際行館結合高端旅宿服務、極致餐飲饗宴，與藝術精品收藏交流，呈獻頂級餐旅及藝術深度體驗的五大熱門住房專案，邀請旅人以隱密奢華的城市之旅重新詮釋旅行意義，充分感受高雄之美。

引領後疫情時代蔚為風潮的宅度假（Staycation）新型態旅遊，《意猶未盡 | 續住限定專案》自6月中旬推出之際即獲得廣大迴響，於12月30日前兩人同行、平假日皆享彈性入住（連續入住兩晚或單日入住兩房皆適用）優惠價12,998元起，晶英國際行館以連續3年、8座世界大獎的肯定，及獲得全球各大旅遊平台一致評選為台灣五星級飯店的最高評價，帶您體驗滿足旅人身心平衡的療癒之旅，找回健康自在的自己，https://silks.club/12998

於暑期國旅熱潮中表現極為優異的《好友三人行｜下午茶禮遇專案》，於12月30日前獨享第三人免費入住優惠，旅人可以在雲垂樓眺望港灣景致享用養生晨食及雅緻食刻下午茶，亦可選擇將餐點送進房內，與閨密共享靜謐時刻，三人入住平日每房$8,200起，邀請旅人帶上摯親好友體驗極致完美旅程，享受無限精彩加值。https://silks.club/3rd-free

為歡慶同屬御盟集團的The Ukai Taipei榮獲米其林餐盤推薦，延長推出廣受好評的《好，逗點 | 一泊二食專案》，敬邀米其林粉絲北高同步品鑑：於12月30日前入住擁有 18 坪起超大空間的市景客房，享受大面落地窗的自然採光，在秋風暖陽下零距離品嚐來自日本頂尖餐飲集團「UKAI」帶來的職人料理。晶英國際行館以無微不至的款待之心，引領貴賓置身Ukai-tei Kaohsiung獨有的建築設計空間及頂級食藝所交織出的五感非凡饗宴。https://silks.club/Early-Bird