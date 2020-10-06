新北閱推老師成長近3倍 校校閱推數位跨域媒體「拼三讀」

新北市閱讀工作小組調查發現，有83％ 的老師認為受疫情影響，數位閱讀的資訊更相形重要。 為了教育現場需求，深化閱讀教育推動成效， 新北巿109學年度實施「閱推分級制」推出「校校閱推拼三讀」 計畫，閱推老師人數由原49位增長到144位成長近3倍， 將持續進行教師培力並鼓勵老師於課程中加入「數位閱讀」、「 跨域閱讀」及「媒體識讀」，強化學生面對未來的閱讀能力。

教育局長張明文表示，除了超過八成教師重視數位閱讀外， 更有65%的教師希望推行媒體識讀，新北市幅員遼闊， 相信集結各校的力量能讓閱讀效益最大化，除了首創全國「 閱推教師分級制」，投入3,000萬經費設置2所市級、 8所區級及62所校級閱讀推動學校，遴聘144位閱讀推動教師， 打破「校校等值」的框架，依據學校最有利的資源， 並組成閱讀工作小組協助閱讀教育發展，未來更要「 校校閱推拼三讀」。

參與閱讀工作小組的中山國中陳君武校長提到， 若以學校規模觀察， 超過55班以上的大型學校閱推老師都很關心如何共備跨域閱讀課程 及聯結未來科技的發展； 55班以下的學校閱推老師則多數希望未來設計跨領域及媒體識讀等 閱讀課程，期待培力課程與部定課程高度結合； 偏遠地區學校閱推老師則希望再多了解圖書編目及借閱系統的操作方 式，擴展數位閱讀資源。

推行數位閱讀多年的江翠國中陳湘霖老師表示， 透過線上學習系統可以給不同程度的學生夠私密的練習空間， 像線上口說錄音就能減輕學生不敢面對同學開口講英文的壓力。 明志國中也和中國科技大學數媒系合作運用AR操作， 讓學生認識太陽系的星球；並藉VR的月球及火星探險任務， 讓學生身歷其境認識太陽系恆星、八大行星及月球。

此外，新北市也和師大智慧閱讀系統合作，運用大數據分析， 依據學生的能力和興趣個別化量身制定不同的閱讀策略。 明志國中戴春成校長強調，科技可以讓學習更有趣，看什麼書， 電腦幫你選，還有虛擬機器人與你討論書本內容， 在閱讀聊天室裡還可以認識志同道合的朋友， 這樣一來沒人會說閱讀無聊。

新北市教育局表示， 數位科技融入課程促動跨領域知識的聯結是未來閱讀教育的趨勢，「 校校閱推拼三讀」計畫將分區依不同類型學校辦理培力研習， 以小而精緻的活動， 邀閱推老師互相對話汲取有益學校發展閱讀的策略， 經由區域聯盟增進大校和小校合作，除了可發展閱讀策略， 還可依地理位置及人文特色發展另類閱讀亮點。

照片來源：新北市政府教育局提供