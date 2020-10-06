台灣土地銀行力推「公股攜手 兆元振興」融資方案加速企業轉型升級

隨著國內疫情趨緩，企業已走過艱難的紓困時期，如何加速振興經濟動能是當前最重要課題。財政部為協助產業復甦，自109年7月起透過九家公股行庫推出「公股攜手，兆元振興」融資方案，提供新臺幣(以下同)1兆元融資額度，以振興經濟、協助企業轉型升級為目標。

土地銀行為百分之百的國營行庫，在疫情爆發期間積極配合政府紓困政策，推出「抗疫興家園、土銀心相挺」具體行動方案，協助受疫情影響之企業及個人紓緩資金調度困境，於109年7月榮獲金管會「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」評比為優等銀行。

「公股攜手，兆元振興」融資方案，係對於「資訊數位」、「資安系統」、「國防戰略」、「再生能源」、「生醫科技」及「民生戰備」等六大核心戰略產業，及進行國際鏈結布局、具創新或轉型升級之海內外臺資企業，積極協助其取得投資或轉型升級活動所需之營業場所、機器設備與智慧財產權、新產品與新技術之研發製造，提供必要的營運資金。土地銀行將「公股攜手、兆元振興」融資方案列為109年企業金融業務推展重點，目前推展成效良好，實為協助企業進行國際鏈結布局、創新及升級轉型以提升競爭力的最佳夥伴。

土地銀行近年積極轉型，除原有之不動產核心業務外，亦不斷擴大辦理企業授信、財富管理、信用卡及海外台商等業務。近年除持續推動「5+2新創重點產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，為支持政府「歡迎台商回台投資行動方案」，提供1,000億元之「台商回家真優貸」融資專案額度，全方位服務台商回台投資需求；為響應政府扶植中小企業政策，提供「小資企業輕鬆貸」專案融資，力挺頭家共創經濟新動能，並於109年6月榮獲金管會評選為「辦理中小企業放款優等銀行第一名」、「中部地區均衡區域發展特別獎」及「南部地區均衡區域發展特別獎」等殊榮，且於109年8月榮獲經濟部評選為「2020中小企業信用保證融資業務績優金融機構」；為落實蔡總統「投資青年四大政策」，全力推動「青年創業及啟動金貸款」，協助青年新創業者取得營運資金。土地銀行未來將持續以積極、穩健及多元發展之方向，朝全方位優質金融機構目標前進。