北北基桃首都圈4縣市首長合體 新北眷味召集令用眷村三味high翻整個10月

北北基桃首都圈4縣市首長今(6)日於桃園市合體， 首度一同為眷村文化節聯合推廣活動！繼去年台北市率先製作「 眷村人文手冊」，將4縣市眷村文化節活動彙整共同行銷後，4縣市 首次聯合舉辦實體記者會，串聯桃園眷村文化節(10/9-10/ 18)，臺北市眷遊記(10/9-10/25)、 新北市眷村文化節(10/1-10/31)、基隆市一起行銷， 舉辦「集合啦! 眷村守護軍團」線上集章活動，透過線上集章， 邀請全國民眾一同到北北基桃眷村文化園區旅遊， 見證眷村文化的保存成果。

侯友宜表示，新北市今年以「眷味召集令」為主題，國慶連假3天以 眷村的氣味、滋味及趣味分別呈現飛行派對、眷味野餐與小眷市集， 以及民歌演唱會。除國慶連假三天的主活動外， 還有許多精采有趣的眷村文化推廣活動共134場，要用眷村三味h igh翻空軍三重一村整個10月。

侯友宜進一步強調，北北基桃首都圈4縣市除了共同推廣眷村文化外 ，也一起推出了「北北基桃藝文總覽的電子書」、「 圖書館借閱證一證通用」等政策，合作不僅止於藝文活動， 還有像是軌道建設、水利設施、衛生防疫等， 也都需要大家一起努力，創造「城市共好」讓北北基桃900萬的市 民朋友都更好！。

新北市文化局表示，除國慶連假三天的主活動外， 系列活動還有空軍及一村文物展、懷舊知識擂台賽、眷味美食展、 眷味料理教學、眷味講座坊、眷味美食串門子、眷味好食趣味競賽、 趣味集菜及民歌講唱會等，歡迎有興趣的民眾一同共襄盛舉。 更多詳情請上「空軍三重一村」網站及臉書粉絲專頁查詢。