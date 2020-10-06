「新北青農力 農業未來市」計畫成果展 侯友宜：產、官、學合作，農業創生永續傳承

為鼓勵青年加入農業大家庭，市府透過「 新北青農力計畫」提供加工產品研發、 商品包裝設計與銷售通路等資源，協助青農深耕茁壯， 進而提升農漁產業競爭力。今年以「新北青農力，農業未來市」 為主題，於今(6)日至10月8日於新北市政府西側一樓大廳辦理 成果發表。

為促進農業創生及永續傳承，市府推動「新北青農力」、「 農業創生」及「農村再生」等計畫， 減輕青農或新農在從農之路負擔，提升農友競爭力，計畫成果豐碩， 特別於10月6日至8日辦理成果展，展示新北青農力計畫12案專 案、農業創生及金牌農村的豐碩成果，市府也與致理科技大學合作， 打造未來超市展區，民眾可透過拿取展架上的青農商品， 展示區旁的螢幕會同步呈現產品資訊，並設置農友電商QR- Code，展覽期間可下單訂購，於展場進行未來超市購物體驗。 農會並與致理科技大學簽署農會未來超市先導計畫，透過產、官、 學的合作，未來在新北的農會超市，也能體驗農業未來市(式)。

本年度專案包含「農業科技應用」、「電子商務行銷」與「 品牌形象設計」等項目， 汐止青農蔡旭志申請計畫打造茶園微氣象站， 可遠端即時監測茶園環境數據，搭配可遠端控制的灌溉系統， 建立智慧化種茶管理系統；穀興農場青農顏姿琳梳理核心產品， 並以年輕及文創角度設計農場文旦柚加工品包裝，重新將品牌定位； 而青農陳冠樺於三峽經營蜂樺蜂蜜專賣店， 透過輔導計畫以簡潔易懂、 友善使用者行為的設計方式為其電商平台升級， 利用圖文加上品牌故事， 讓消費者更了解蜂蜜的生產過程與自有品牌。

除了個人案外，坪林青年茶業發展協會聯合推動茶學體驗課程， 建立完整品牌形象以及課程教育設計， 另外金山汪汪地瓜園成功凝聚北海岸小農組織，打造北海創生聯盟， 希望透過共同品牌的行銷與推廣，創造農業未來式。

新北市長侯友宜表示，市府推動「新北青農力」、「農業創生」及「 農村再生」等計畫，建置服務平台與行動治理服務團， 整合並提供內外部資源執行一站式服務，提升農民專業能量， 為本市農業發展注入新動力，成果豐碩！本次成果展於10月6日至 10月8日上午9點至下午6點，在新北市政府西側一樓大廳展出， 展覽期間除了開放民眾參加本市青農所開的農業體驗課程， 也藉由科技感的未來超市與大眾互動， 展覽期間可進行農產電商採購， 邀請市民朋友以實際行動支持新北農業，促進農業創生永續傳承。

照片來源：新北市政府農業局提供