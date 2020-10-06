尾牙春酒超前開跑！與台北福華一同擁抱幸福年 歡喜迎新春

即日起至2021年3月31日，台北福華大飯店推出「尾牙專案」中式桌宴每桌15,800元起，「春酒專案」中式桌宴每桌10,800元起，只要30人即可訂席，享席間汽水、果汁、紅酒兩瓶及台啤無限暢飲，每桌加價500元甜品再升級為Häagen-Dazs迷你杯。

另外還有中西式自助百匯，每人最低只要620元起，以上專案皆免費提供麥克風、活動舞台、摸彩箱及多項派對道具，同時也鼓勵各位超前部署，凡於2020年11月05日前付訂尾牙專案或2021年1月31日前付訂春酒專案，達指定桌數即贈福華餐飲抵用券，最高可折抵9,000元！

此外，於2016~2021期間，舉辦春酒尾牙三次的老客戶回娘家，再加碼送台北福華雙人房住宿券乙張。

台北福華擁有各類型餐廳，包括珍珠坊廣東料理、江南春江浙料理、蓬萊邨台菜料理及中西日美饌自助餐等多樣選擇的優勢，早已成為知名企業尾牙搶手場地。各廳主廚嚴選用料及頂級食材，獻上拿手招牌料理，絕佳風味，今年早鳥優惠提前開跑更祭出優惠方案，粵式、台式、江浙桌菜每桌10,800元起，福華訂席中心表示，熱門時段幾乎已銷售一空。針對部門或單位規模的年度歡聚，也提供每人750元起的自助餐選擇，讓辛苦終年的員工盡情享受五星頂級美食。

為了在尾牙春酒市場中搶得商機，台北福華今年特別推出特惠的平日專案，11/05前 （尾牙專案） 或 1/31前（春酒專案）付訂，打出「週一至週三中式席宴每桌僅需10,800元」的破盤價，每桌可享果汁暢飲及精選紅酒一瓶，早鳥付訂再加碼每桌送台灣啤酒兩瓶。

另外，為搶攻尾牙春酒「西化」趨勢的商機，台北福華彩虹座更以多元化中西日式自助餐形式，提供企業或部門單位歡聚的另一種美味選擇，針對不同預算及規劃的客人提供中、西式任你挑。除此之外，還有推出早鳥優惠、酒水暢飲、消費滿額贈餐券等，大方祭出多款超值優惠專案，以貼近企業主的需求。

座落於仁愛路林蔭大道的台北福華大飯店，交通便捷，停車方便，向來是大型宴會的場地首選，不論是小型部門聚餐，或500人以上的大型宴會，甚至超過200桌以上的客製化大型外燴，台北福華的專業團隊皆能詳盡規劃，針對不同需求量身訂做，讓老闆與員工歡度尾牙春酒，為衝刺明年業績做暖身。