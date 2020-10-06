板信商銀等捐款 卡多摩等贊助 謝政達：全力建構友善小爸媽育兒環境

為響應新北市「愛兒包」支持小爸媽後盾計畫，板信商業銀行、新北市喜悅成長協會及惡名昭彰股份有限公司特透過好日子愛心大平台合力捐款，卡多摩嬰童館結合13家廠商也共襄盛舉捐出育兒用品，由副市長謝政達代表受贈，提供小爸媽育兒時期最需要的工具，讓小爸媽在生活用品無後顧之憂，使得新生兒可獲得良好的支持與照顧。

今年20歲的小純，16歲就與先生結婚，她說因為和先生都是單親家庭的孩子，渴望有個完整的家庭，父親說「幸福是自己找的！」於是就結婚了，但婚後生子才發現是甜蜜的負擔，有教養的問題和經濟的壓力，因自幼沒有媽媽教導如何養育孩子，僅能透過網絡或朋友學習育兒的知識。

另位23歲的阿弟自幼在寄養家庭長大，與女友生下1女後，目前3歲的女兒跟著女友和媽媽一起生活，他則在餐廳打零工，希望多賺點錢養家，他說同齡的朋友都還在玩，但自己已經當爸爸了，有一份責任在，因此要學習如何照顧小孩。

謝政達表示，新北市一年平均約有300多名未滿20歲的青少女成為小媽媽，近年來小爸媽選擇自己留養孩子，但常因為家庭支持和教養知識不足，以及經濟壓力等問題，使得新生兒無法獲得良好的照顧，新北市以整合型安全網的概念，提出「愛兒包」計畫，成立小爸媽個管中心，結合社會局、教育局、衛生局、民政局和勞工局等友善小爸媽的政策，讓新北成為小爸媽最溫暖的靠山。

社會局長張錦麗表示，市府於109年元月起委託善牧基金會培家中心在板橋區成立「新北市小爸媽個管中心」，協助未滿20歲的小爸媽，透過專業團隊進行個案服務，提供專業諮詢與陪伴關懷，並協助解決生活危機及後續追蹤輔導服務，期能使小爸媽及其家庭迎向展新人生，小爸媽個管中心服務專線為29590517。

善牧基金會新北市區主任侯雯琪表示，該基金會培家中心全力投入小爸媽服務工作，包含待產服務、新生兒處遇、育兒指導、物資需求、法律諮詢、醫療協助、就學、就業協助等服務，以提升親職及照顧知能，讓每一個小爸媽都可以安心養育小孩並實現自己的夢想。

台灣卡多摩嬰童館股份有限公司總經理黃瑞桐表示，該會長年投入公益，得知新北市籌備愛兒包計畫，因此主動結合各界資源，包含英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司、台灣雀巢股份有限公司、貝恩企業有限公司、喜兒商行、美弗實業股份有限公司、麗翔股份有限公司、龍億服裝有限公司、閱德股份有限公司、友華生技醫藥股份有限公司、馬克文生婦幼百貨有限公司、雪弘實業股份有限公司、昕承實業有限公司及璟豐開發股份有限公司等13家廠商，希望藉由一份愛的禮物，搭起扶持小爸媽穩健成長的橋樑。