美翻！台灣校園大改造獲日本設計大獎　2020年擴大挑戰25所學校美學設計

雲林縣山峰華德福國小司令台重新定義空間特質，發展校園生活與環境教育結合的新場景（圖/台灣設計研究院） 雲林縣山峰華德福國小司令台重新定義空間特質，發展校園生活與環境教育結合的新場景（圖/台灣設計研究院）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣設計研究院改造校園計畫，獲選日本國際級設計大獎。2020 年該計畫更擴大影響範圍，將挑戰完成 25 校的美學改造。

由教育部委託台灣設計研究院執行的「2019 學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，自全球近5千件作品中脫穎而出，獲選日本國際級設計大獎 2020 年度 GOOD DESIGN AWARD BEST 100 大獎。

評審團提到：「在出生率下降及學校設施老舊的背景下，在有限的預算內為學校師生實現有意義且易於使用的設計…該計畫具廣泛的智能性，包括美觀和設計。隨著新課綱的修訂，師生與設計團隊共同參與新的設計內容，是一個充滿活力的教育機會，值得日本參考。」

台灣設計研究遠指出，2019 年「學美‧美學」專案共有 172 所學校提出申請，經過兩階段評選及實地考察後，共選出 9 所學校做為首波參與學校，改造項目包含教室、司令台、川堂、中廊、垃圾與資源回收站、師生餐廳、指標系統、電纜線及管線整理..等，幾乎是全國學校遇到問題的縮影。

設計團隊們歷經 10 個月的努力，挑戰以設計思維翻轉教育、帶動校園美學改造運動，秉持「減法設計」、「閒置再造」、「可複製性」三大策略，為 9 所學校把脈並解決問題。 設計專業導入校園，從行為、環境等各方面進行更整體性的設計思考，幫助學校發現問題、解決問題，甚至是預防問題，這是「學美‧美學」專案所賦予的責任。

2020 年「學美．美學」 計畫更擴大影響範圍，將挑戰完成 25 校的美學改造。台灣設計研究院院長張基義表示：「學美美學專案，是以平台角色為學校與設計專業搭起橋樑，展開校園美感改造，打造更美、更友善的學習環境」。



2019校園改造示範案例－台南市新東國小學校餐廳透過機能優化，打造複合式的空間使用機能。（圖/台灣設計研究院）