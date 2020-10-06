世界最大華人嘉年華活動在台灣　新北夢想嘉年華巨型花車遊行10/9熱鬧踩街

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）由新北市政府指導，財團法人夢想社區文教發展基金會、臺灣中獸醫藥學會主辦「2020夢想嘉年華」，將於10月9日下午3點在板橋重慶路、中山路口熱鬧登場！5日下午主辦單位於市民廣場舉辦記者會，現場展示多台特色花車，並邀請來自峇里島的表演藝術家及新北市雙溪柑林社區森巴阿嬤、呼浪舞團、客家桐花妹等團隊表演，為花車遊行暖身！

新北市副市長謝政達在記者會表示，夢想社區於2000年誕生於新北汐止，今年「夢想嘉年華」終於回娘家，從臺北市移師到新北市舉行，別具意義。

10月9日當天正逢雙十連假，「不能出國去迪士尼看花車遊行，歡迎全家出動來板橋府中特區，欣賞這場媲美巴西嘉年華的遊行！」

夢想社區文教基金會董事長蔡聰明表示，今年活動的主題是健康與歡樂，歡迎所有的表演者及參與者，當天暫且拋下受疫情影響的苦悶，盡情享受這場藝術饗宴，惟仍需遵守防疫規定。

協辦單位台灣黑熊保育協會名譽理事長張富美則表示，今年活動移師到新北舉行，也邀請了許多新北在地社區及表演團體，希望讓全國民眾看見新北市充滿活力、藝術、熱情的一面！

這次花車遊行最大的亮點是3台高6公尺以上的大型動力花車，這些花車是由世界各國30餘名藝術家打造而成，其中「佛手花車」是為參加被譽為「藝術界奧斯卡」之稱的美國「火人祭』所打造而成，僅美國及台灣各有1輛，全車以竹子編織成「佛手」造型，象徵庇護全球、遠離疫情。

另有「虎克熊花車」、「ROBOGAN鋼鐵機器人」等大型花車，還有40多隊伍來自全國各地的表演團隊踩街演出。

夢想嘉年華活動還會於市民廣場舉辦「健康樂活市集」，安排有視障按摩體驗、新北庇護工場、臺灣最大科學中藥藥廠、國內知名中醫師、中獸醫師等，提供各類健康公益服務。