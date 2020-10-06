台北時裝週靜態展集結台灣設計師品牌　co-Fashion機能時尚走秀盛大揭幕

台北時裝週靜態展於今(6)日起開放民眾參觀（圖/台灣英文新聞） 台北時裝週靜態展於今(6)日起開放民眾參觀（圖/台灣英文新聞）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）2020台北時裝週系列活動包含主題展、走秀、論壇等，開幕派對將於今(6)日晚間盛大登場，其中，靜態展區集結台灣41家時尚品牌，呈現2,000款最新時裝，即日起至10日於松菸2號及3號倉庫登場。

「2020台北時裝週」靜態展序幕由「co-Fashion機能時尚展演走秀」揭開，展示國際品牌創意總監竹腰名生設計師指導的3組國內設計師李維錚、詹宗佑、UUIN（劉燕純、劉子超、林宏諭）所開發的時尚機能服裝，其為與5家沱內機能布廠和明紡織、興采實業、美立信實業、達紡企業、甲乙織造，聯手合作開發。



2020台北時裝週靜態展已於今日松菸2號及3號倉庫登場(圖/台灣英文新聞)

文化部次長李連權表示，台北時裝週今年已邁入第3屆，以文化部與經濟部合作的「時尚跨界整合旗艦計畫」成果作為台北時裝週－時尚策展開展活動，將台灣設計師的創意與獨步全球的機能性布料廠商結合，展現上中游機能性布料大廠運用科技實力，與台灣設計師的創意美學合作開發的機能時尚服飾。除了作為跨部會合作的亮點之外，更重要的是展現台灣時尚產業科技優勢與文化美學的能量。

靜態展區分為兩大主題：服飾品國際買主採購洽談會及「驅動市集」時尚策展，其中市集於10月6日至10日對一般民眾開放。受到疫情影響，國際買主採線上採購並透過直播互動，展期也安排多國語言，包含英、法、日、中文，由專人一對一方式，協助國際VIP買家與參展商視訊互動商洽；「驅動市集」呈現台灣41家品牌，以及新銳設計師的新鮮秀展覽，包含JUST IN XX、#DAMUR、if&n等。

此外，由經濟部推動的「co-Fashion時尚數位媒合平台」甫於今年成立，紡拓會促成新銳設計師與紡織業者合作，和設計師更同開發機能布，以台灣藝術品做為服飾開發主題，提供布料、成衣製造與打版製樣等服務，於2號倉庫展出團隊裝置藝術成果。

設計師時尚策展已於2號倉庫登場，3號倉庫則為「新鮮秀時尚策展」，展出經濟部工業局「時裝設計新人獎」12位入圍者作品，以及教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」6位學員作品。

將於今晚登場的重頭戲春夏時尚首航派對將於松菸登場，是近距離和設計師及名人面對面的機會，之後松山文創園區將接連舉辦5天的16場灣設計師品牌秀，將於7日登場的為潘怡良，接著將接棒給陳俊良於8日舉行。

受矚目的「懸日航站」數位展演場域，結合多媒體藝術和表演藝術，虛實整合完美呈現沈浸式觀展體驗，並且在非專場時段對一般民眾開放，6個敢玩敢秀的台灣設計品牌以共同策展的形式呈現；此外，也將同步展出兩大主題，分別為「Primitive Sense 原始直覺」從台灣特有原民工藝的角度探索永續再造議題，及「Virtual Escape 數位神遊」探台灣紡織產業如何運用異材質及機能布上應對地球反撲。

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