【一起正能量】台灣插畫家許匡匡聯手創作療癒桌曆　捐款做公益帶回家

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）天主教善牧基金會今(6)日推出由知名插畫家許匡匡與善牧服務對象聯手創作的2021善牧公益桌曆，12個月份12幅富有生命力的畫作，而這些創作分別來自善牧基金會服務的兒少及單親媽媽們，加上許匡匡「朵朵綿羊雲」可愛又療癒的插畫封面，讓整本桌曆萌度破表，誠意滿滿回饋捐款人。

善牧基金會副執行長黃綵宸表示，公益桌曆12個月份搭配12幅富有生命力的畫作，而創作及發想分別出自於善牧服務的安置兒少、目睹家庭暴力兒少、弱勢家庭兒童、出養兒童以及單親媽媽之手，他們藉由繪畫創作過程探索自身轉變的樣貌，重新回顧、詮釋「我的生命故事」，結合許匡匡為善牧量身創作的「朵朵綿羊雲」插畫封面，期待透過桌曆讓社會大眾感受善牧服務對象展現的生命韌性及正能量。

黃綵宸指出，今年因為COVID-19疫情，全世界都受到很大的影響，基金會希望藉由這份「我的生命故事」聯合創作，鼓勵更多同樣遭受生命困境的人們。

甫因《小熊在哪裡? 》榮獲109年度第44屆金鼎獎「兒童及少年圖書類」推薦殊榮，今年首度跨刀為善牧基金會的捐款滿額禮創作插畫的許匡匡表示，透過插畫與公益相結合是一件美好的事，呼籲社會大眾以能力所及投入公益，並時時關注社會議題。這次為善牧基金會量身打造的綿羊插畫，既是綿羊也是輕盈的白雲，故命名為「朵朵綿羊雲」。

許匡匡解釋，這次插畫中的朵朵白色的雲代表腦海中純粹的念頭，是人們心中朵朵綻放的善意。許匡匡說：「2020年是個很不一樣的一年，所有人的日常生活與工作多少都受到了疫情影響，此時此刻各在種紓困補助之下許多人都獲得了幫助。我想大家開始更能同理到任何一個微小的付出，在點點滴滴的累積之下，對於他人的生命歷程都會是很大的支持。」

善牧公益桌曆畫作中有一幅「生命樹」，那是源自善牧松德服務中心所服務的一位勇敢堅毅的單親媽媽手筆。2年前經歷喪夫之痛的YuYu（化名）面臨人生驟變，身邊還有三位幼子，內心承擔的苦痛壓力無法言喻。在善牧松德服務中心社工的關懷與陪伴下，協助連結經費補助、心理諮商等各式資源，並經由中心規劃的創意手做、親子課程等專業協助中，YuYu得以慢慢理清思緒把日子一天天好好過下去。這一次創作中，YuYu用彩筆畫出她的「生命樹」，花朵像蘭花般寄生在樹上，她說雖不是百花齊放但繽紛美麗，至於果實，則是表達這一路走來，收到的祝福及幫助實在太多了，多到整個滿溢出來，於是她在樹下放了幾籃蘋果。

基金會表示，為回饋捐款人，凡捐款350元幫助善牧家創兒即可索取2021善牧公益桌曆，而捐款600元則回饋「朵朵綿羊雲」雙層收納乾濕分離包，捐款1,000元可索取「朵朵綿羊雲」抗UV折傘。