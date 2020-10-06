在台灣外籍移工免費學中文 台中市第三梯次中文班報名開跑

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）協助移工快速融入在台生活，台中市政府勞工局持續辦理免費中文課程，第三梯次開辦菲律賓、印尼及越南移工進階中文班，其中菲律賓移工中文班將於10月3日開班、越南移工進階中文班將於10月4日開課、印尼移工中文班將於10月18日開課，即日起接受報名，名額有限，額滿為止，歡迎移工踴躍參加，雇主也可多鼓勵移工參與課程。

台中市勞工局表示，市府已於2月9日及7月18日分別開辦兩梯次移工中文班，共有134位學員參訓。參訓學員分享，透過簡單有趣的課程真的讓中文變好了！除了可以增進與同事之間的溝通，讓工作效率變好之外，也能交到更多台灣好朋友，出門買東西也更方便了，希望有更多中文課程名額，讓他們在台中工作的同事一起參與。雇主也肯定家裡的看護工參訓後，中文能力變好，和老人家溝通也比較沒問題了！

勞工局長吳威志指出，勞工局已連續4年開辦免費中文課程，廣受移工歡迎，課程以貼近生活化的主題，搭配中文歌教唱、對話演練等活潑生動教學方式，讓移工能用中文進行簡單對話，讓他們的工作、生活、旅遊更加便利，也促進勞資關係和諧。

勞工局說明，第三梯次中文課程將開辦5班，其中菲律賓中文班開辦2班，將在10月3日開課；越南進階中文班開辦2班，將於10月4日開課；印尼中文班則在10月18日開課，上課地點都在東協廣場3樓國際移工生活照顧服務中心，為期2個月，即日起開放報名至各班別開課日前2日或額滿截止。