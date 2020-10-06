君品酒店「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria 」 全新義式餐廳隆重開幕

君品酒店與來自義大利皮埃蒙特區傳承三代、蟬聯逾20年的米其林一星餐廳Ca’Vittoria行政主廚-馬西米利亞諾·穆索（Massimiliano Musso）長期合作，經過長時間的規劃設計之下，位於君品酒店六樓的「雅意Artbrosia by Massimiliano Musso Ca’Vittoria 」義式料理餐廳，將於2020年 10月5日隆重開幕，為了將三代傳承的義式珍饌完整呈現於台灣，穆索主廚更將其義大利餐廳Ca’Vittoria廚藝團隊捷克籍主廚約瑟夫·平杜爾(Josef Pindur)派駐台灣，擔任Artbrosia餐廳行政主廚。

主廚Josef憑藉對於義式料理的喜愛與了解，精選台灣在地食材，運用精湛的義式料理烹調技巧，詮釋出地道的義式經典美味，同時「雅意Artbrosia」也是台灣首家內外場團隊擁有最多外籍服務人員的義式餐廳。

Artbrosia除了義大利籍的廚藝總監Massimiliano Musso及捷克籍行政主廚Josef Pindur外，更是台灣首家內外場團隊擁有最多外籍服務人員的義式餐廳，廚房團隊包含秘魯籍資深領班Joel Jesus Romero Valencia、義大利籍西點副主廚Andrea，共同聯手演繹經典義式佳餚，外場團隊則邀請到來自比利時並擁有豐富餐飲服務經驗的餐廳協理蒙以恆（Stefan Menashe）及來自波蘭精通四國語言的領檯Karolina Bierut，讓賓客在品嘗道地的義式佳餚時，也同步享受著頂級西餐國際級服務，提供從內到外的正宗義式料理饗宴。

Artbrosia餐廳料理設計概念來自於義大利西北部皮埃蒙特地區，主廚Josef以廚藝總監Musso其祖母所傳承的食譜為核心，運用傳統義式料理烹調技巧，完整詮釋出家傳三代的懷舊珍饌；其中一道千層麵料理「Memories回憶」使用「牛尾」作為這道菜色的主角，在1997年獲得米其林一星榮耀的Ca´Vittoria餐廳，當時的菜單就有這樣一道使用牛尾做的料理，主廚Joseph將其中經典的食材重組，使其在視覺與味覺上更加有獨特性。

另外一道「Agnolotto阿伊若羅托義大利餃」同樣也是來自Musso奶奶所傳承的食譜，道地的牧師帽餃不會只以一種肉作餡料，捏為方形後再加以打摺後的餃子，包覆了雞肉、豬肉、豬肉香腸、牛肉等肉餡，加入菠菜、蛋及帕瑪森起司，不加任何一滴水的手工摺疊餃子麵皮增加了口感，摺縫處鎖住了更多醬汁，是道暖胃又暖心義大利傳統料理。

而在餐酒的搭配上同樣希望能完整傳達皮埃蒙特當地的細緻風土，酒單由曾任職台灣侍酒師協會秘書長、S Hotel Taipei首席侍酒師與各大型酒展競賽評審的餐廳經理王正基所設計，提供超過百款豐富藏酒。

著重於義大利黃金產區-酒王Barolo跟酒后Barbaresco兩個單一葡萄園來詮釋西北義皮埃蒙特當地的內斂與奔放，其次仍由大多數人喜愛的法國主流酒款來表現；Artbrosia酒單的另一大特色則是體現釀酒工藝與Artbrosia元素，同時擁有來自多產地、酒莊的垂直年份收藏、少見的頂級酒款、五大酒莊等等，亦提供風味出色且精準搭餐的酒款供賓客嘗試，讓這一趟餐酒的體驗更加完整。