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國人又在歐美染疫 台灣新增3例武漢肺炎境外移入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/06 15:42
（中央社檔案照片）

（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增3例境外移入武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病例，3人均為本國籍，分別自美國工作及法國留學返台。

指揮中心表示，案519為30多歲男性，長期在美國工作，約2至3個月返台一次，在美國期間無不適症狀，10月4日返台，入境時主動告知搭機時出現喉嚨癢症狀，由機場檢疫人員協助採檢，於今日確診。

指揮中心指出，案520為20多歲女性，今年已於法國留學畢業，9月中旬再前往法國處理私人事務，9月27日至30日陸續出現發燒、頭痛、流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，未於法國當地就醫；個案10月4日返國，入境時主動告知檢疫人員有流鼻水、鼻塞症狀，於機場進行採檢，並於今日確診。

指揮中心表示，案521為30多歲男性，長期於美國工作(前次自台灣出境時間為去年5月)，今年10月3日起陸續出現腹瀉、喉嚨腫情形，10月4日返台，入境時主動告知檢疫人員有腹瀉情形，於機場進行採檢，並於今日確診。

指揮中心統計，國內截至目前累計521例確診，分別為429例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、485人解除隔離、29人住院隔離中。
武漢肺炎
境外移入
美國
法國

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