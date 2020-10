川普確診中國官媒噤聲 華春瑩反其道酸盼美國人能有總統級醫療待遇、被「韭菜」嗆爆

(台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導)美國總統川普確診武漢肺炎,全球關注,各國領導人先後致電慰問。慢半拍的中共領導人習近平30小時後才發出簡短慰問。中國外交部發言人華春瑩則在推特上大酸「希望美國病患們,都能得到如同總統川普般的「妥善照顧」」,中國網民回嗆「真希望中國老百姓的治療待遇和老幹部一樣啊」。

美國總統川普10月初驚傳確診新型冠狀病毒肺炎(COVID-19, 俗稱武漢肺炎),引發各界關注.俄羅斯總統普丁及北韓領導人金正恩也先後致上慰問。

而疑似病毒起源的中國,國家主席習近平在沉默了將近30個小時後,致上一條簡短慰問,「得知總統先生和夫人感染新冠病毒,我和我夫人彭麗媛謹向你和你的夫人表示慰問,祝你們早日康復。」

而「官方喉舌」央視及人民日報等官媒並未對川普確診一事評論。但相對於中共官方冷處理,《環球時報》總編輯胡錫進及外交部發言人華春瑩倒是相當活躍。

華春瑩10月4日在推特發文,「昨日美國單日通報超過4萬7000例COVID-19確診,600例死亡。我對於這些患者的痛苦感到難過,希望這些患者可以得到與美國總統一樣的「妥帖的」照料」。

華春瑩的推文引發中國網友反彈。

有網友表示「先別想太多,希望中國普通人能像華某一樣有上推特的權利再說別的吧。」

「據說,供養老幹部的花費就可以讓全民免費醫療了」「典型的中國壞!不動聲色的撥弄是非!」

「這話說的好像我們都有老幹部待遇似的」「我為什麼會有左右手輪番抽他嘴巴的想法?」

《環球時報》總編輯胡錫進則將華的推文轉推回微博,並表示

「外交部發言人說話是給外國人聽的,尤其是當他們使用推特說話的時候。無奈中國有幫美國政府的“自乾近衛軍”,他們緊盯中國外交部發言人的每一句話,常常是美國人還沒叫,他們就先叫起來了。哈哈,能不這麼賤嗎?」

粗俗用語讓中國網友氣憤回嗆,「中國老百姓得病都能不能和幹部得到一樣的醫療待遇,外交部憑啥要求美國人民得病了必須和美國總統一個待遇」

「說給外國人聽的話,不適用國人?什麼意思啊!我是越來越糊塗了。就是說你們在外面說什麼,對內部都不算數或你說算數才算數?太他媽難了。」

「說給外國人聽的 那你轉發回來幹嘛了?」

「絲毫看不出外交官的專業,倒是充分體現了潑婦罵街的水準!」

「外面評論區翻車,回到微博懟自己的同胞」

「意思是只有你們的聲音可以被外國人聽見,我們的就不行咯?」

「老胡啊民智已開,沒有多少人信你了,快結束了。」

Yesterday #US reported over 47,000 #COVID19 cases and 600 deaths. Feeling heartbroken for the ongoing hardship of these patients. Sincerely hope all of them can receive the same "finest" treatment and care as the #President.