台灣豬識別標章徵選結果揭曉 第一名展現優質安全訴求

「台灣豬識別標章」第一名得獎者。(照片由中央畜產會提供) 「台灣豬識別標章」第一名得獎者。(照片由中央畜產會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為加強區隔國產與進口豬肉，中央畜產會舉辦「臺灣豬識別標章」徵選活動，報名期間僅短短7天，遞件作品達2,354件，網路投票則有逾78,000票次，今（6）日公布得獎名次，並由行政院農業委員會主委陳吉仲親自頒發前三名得獎者獎金與獎狀，第一名獎金高達10萬元。

中央畜產會表示，台灣豬標章評審分為兩階段，第一階段初審是由審查委員自2千多件參賽作品中選出18件作品入圍。第二階段複審由委員依序位法進行評分，委員成績占權重70%，加計網路票選成績占權重30%，評選出最終名次。網路人氣獎則為18件初選入圍作品進行網路投票，票選最高的前5名。台灣豬標章評審於農委會進行，過程嚴謹且公開公正，全程錄影為證。

陳吉仲主委表示，台灣豬標章預計11月受理餐飲通路業者申請，明(2021)年全面推廣，並鼓勵店家踴躍申請標章，讓消費者容易辨識該店家是使用新鮮安全的國產豬肉，也期盼民眾支持優質的國產豬肉及店家。

今日的頒獎典禮除邀請所有得獎者出席外，同時邀請養豬產業與餐飲通路業者代表出席支持使用台灣豬標章，藉此與進口豬肉區隔。行政院農業委員會陳吉仲主委將頒發前三名得獎者獎金與獎狀，第一名獎金高達10萬元，中央畜產會王忠恕執行長頒發佳作六名及網路人氣獎五名。

「台灣豬識別標章」得獎者大合照。(照片由中央畜產會提供)