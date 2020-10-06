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台灣調查：親子運動有助於讓孩子、家長擺脫憂鬱

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/06 14:57
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）根據一份台灣調查顯示，有和孩子一起運動的習慣，能提升彼此的心韌性，讓親子身心更健康，且父母每週與孩子運動的次數越多，父母越不容易出現憂鬱情緒。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，董氏基金會2020年5至6月以六都青少年為對象進行調查，從回收2,222份的有效問卷中發現：放學後或假日，近七成受訪者「沒有」和父母親一起做運動，四成八「每週1至2天」一起運動。

進一步分析發現，受訪者近半年內放學或假日「有」和父母親一起運動者，最近一週「情緒狀態穩定」的比例(64.0%)明顯高於「沒有」和父母親運動者(52.2%)。甚至父母親有固定之運動習慣者比沒有者，快樂的比例也較高。

她表示，董氏基金會推動校園運動紓壓方案多年，今年特別與康健人壽合作，於北部小學推廣「玩轉動，拋出好心情」親子康健身心計畫，首次推出專門針對親子運動的活動方案，以趣味易上手的飛盤運動為主軸，設計有助於從事飛盤運動的親子運動套餐，延伸推出親子雙人運動骰子，讓參與計畫的學童及其父母，透過趣味的親子運動方案建立運動紓壓的習慣。

中職先生彭政閔已身為兩個孩子的爸，他分享與父親因為共同的運動興趣使彼此的關係更緊密，他說：小時候父親因工作關係，較少時間和自己相處，後來開始一起打高爾夫球，增加了相處的時間，打棒球後更和爸爸有許多共同的話題，爸爸也成為自己職棒生涯中重要的支柱。

彭政閔以自身經驗呼籲家長們可以和孩子一起多嘗試不同的運動，培養共同的運動興趣，有助於增進親子關係，因此這次擔任親子運動紓壓推廣大使，希望透過簡單易上手的飛盤運動與親子運動套餐，讓新手爸媽、沒有運動習慣的爸媽、甚至是沒有運動習慣的孩子，都能輕鬆學會並從親子運動中找到樂趣！
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