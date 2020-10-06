台灣日月潭花火音樂嘉年華　自行車增加日月潭塔塔加阿里山高難度路線

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為帶動後疫情時期觀光旅遊發展，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處今（6）日宣布，為期7週的「2020日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」將自10月8日起展開，今年的活動以「音樂溫馨」、「花火熱情」及「希望療癒」為主軸，期望能為大家點一盞燈，讓我們即使處在最黑暗的時刻，也能找到幸福與希望。

「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」是日月潭每年的秋季盛會，今年自10月8日開始，多場療癒系活動包括2場自行車賽事、4場花火音樂會、1場馬拉松，以及婚禮、紅茶文化季等活動，讓民眾不妨可轉化心境，來一場充滿正向能量的健康身心之旅。

台哥大日月潭花火音樂會。（照片由交通部觀光局提供）

日管處表示，在花火音樂會方面，作為首發的「台灣大哥大日月潭花火音樂會《Open Possible能所不能》」，邀請樂興之時管絃樂團以交響音樂結合閻奕格、卓義峯等實力歌手及男高音王典共同演出。

11月份的「星夜饗宴花火音樂會」邀請雲火INFERNO雲火樂團、親愛愛樂弦樂團、虹谷樂團、力麗微風樂團等展現台灣流行、技藝及原住民表演藝術。另外還有「十鼓交鋒映明潭」邀請十鼓擊樂團以擊樂方式展現台灣的歷史、風景及人文，及「NTSO台灣管樂團花火音樂會」。

日月潭Come!BikeDay。（照片由交通部觀光局提供）

一連二天的「日月潭Come!BikeDay」將於10月31日舉辦，除了可飽覽日月潭風光的「30K環潭挑戰遊」、漫遊日月潭自行車道的「10K單車逍遙遊」、可愛逗趣的「兒童滑步車趣味賽」等經典路線，今年更結合脊梁山脈旅遊年主題，新增「99.8K日月潭塔塔加阿里山挑戰賽」高難度路線。

10月25日「日月潭環湖馬拉松」秉持著「在台灣最美麗的地方辦一場賽事」的初衷，持續回饋地方與弱勢，不僅是國際馬拉松暨長跑協會(AIMS)國際認證賽事，同時為亞培世界馬拉松大滿貫(AbbottWMM)分齡賽台灣站唯一賽事。

配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，主辦單位呼籲參與民眾，務必遵守配戴口罩、量測體溫、實名登記或必要的人流管制等措施，各場次音樂會也將依場地劃設管制區、統一出入口、設置隔離帳篷等，提供大家安心、有品質的活動環境。

日管處也配合系列活動推出單車認證、解謎、集章、真人大富翁、攝影比賽，以及「台灣花火攝影情報日月潭花火攝影聯展」等多項期間限定活動，並彙集了轄內業者各項優惠好康及三倍券專案優惠，豐富多元的活動內容與好康優惠。詳情請上活動官網。