台灣4成人口有C肝　延誤治療恐提高肝癌、腎病、糖尿病等疾病死亡風險

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在台灣約有40萬名慢性Ｃ型肝炎病人，其中半數的民眾患病卻不自知，且根據台灣本土的大型臨床研究，罹患C肝，肝硬化、肝癌死亡風險倍數將提升至5倍、21倍。顯示若未及時治癒C肝，會成為健康的不定時炸彈，更會有多種疾病上身，甚至危及生命。

根據台灣本土大型研究結果，感染C肝後，體內脂肪代謝改變及血管硬度增加，與未感染C肝民眾相比，患者腦血管病變死亡風險攀升至2倍以上、心血管病變死亡風險倍數提升至1.5倍。

C肝病毒也會降低細胞對胰島素的敏感性，導致血糖上升，糖尿病罹病率提升至3倍、死亡風險攀升至1.5倍。C肝亦會加速腎臟功能惡化，腎變病死亡風險更是接近3倍。

另外，全台約220萬糖尿病族群，C肝盛行率為2%至4%，我國約4～9萬名糖友因感染C肝面臨糖尿病惡化風險。積極治療C型肝炎，除了可大幅降低未來罹患肝癌與其他肝外病變，如腎功能惡化、洗腎、糖尿病等風險，也能降低多種癌症風險。

林口長庚紀念醫院副院長暨基隆市肝病防治協會理事簡榮南教授指出，由上述數據可發現，C型肝炎不治癒，不僅糖尿病、腎臟病會惡化，心及腦血管疾病。

而根據衛福部公布的108年十大癌症死亡原因排行中，C肝直接或間接增加癌症的死亡風險，包含肝癌、攝護腺癌、食道癌，佔了3項，其死亡風險倍數分別為21倍、4倍、4倍。除了有較高機率發生高致死的癌症，C肝患者罹有甲狀腺癌、急性白血病死亡風險倍數也有8倍及3倍。

肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，但其實C型肝炎感染者只要定期接受追蹤治療，便可有效預防肝癌的發生。有鑑於此，國健署也提供民國55年次或以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務，終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務，提醒符合資格的國人，多多善用此項篩檢服務。