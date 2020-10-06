世界衛生組織首證實：調查武漢肺炎起源、專家團名單需等中共審核同意

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）武漢肺炎肆虐全球，造成世界各國近3500萬人確診，百萬人死亡。世界衛生組織執行委員會5日在日內瓦舉行，美國代表強力痛批有會員國沒有「正確、完整地」通報疫情信息，而「該會員國」則重申在通報上「公開透明」。世衛昨（06）日也證實，派往中國的國際代表團成員內容，需先經過中國當局審核同意。

《中央社》報導，世衛執委會10月5日在瑞士日內瓦總部舉行，會期將持續2天。

美國衛生及公共服務部助理部長賈諾（Brett Giroir）視訊中批評，「某會員國」沒有正確回報世衛關於疫情的正確、完整即時的信息，這是美國不能容忍的。

而「該會員國」，中國國家衛生健康委員會國際合作司司長張揚則「老調重彈」地表示，中國秉持公開、透明、負責的態度履行義務，並透過提供資金支持、持續保持溝通等方式，支持世界衛生組織履行職責。

報導指出，由於中國武漢市最先爆發新型冠狀病毒（COVID-19, 俗稱武漢肺炎）的地方，國際各界一直要求世衛派遣調查隊前往實地調查。

世衛此前7月份，曾派出2名先遣小組人員前往中國進行調查，但2人卻只在北京待了3個禮拜，並沒有前往湖北省武漢市，引發爭議。

2月份曾前往中國考察的加拿大籍世衛高級顧問艾爾沃德（Bruce Aylward）則高度讚揚中國「抗疫措施」與及時分享信息等，遭到加拿大及美國強烈批評偏袒中國。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）5日也證實，即將前往中國的國家專家團，其專家名單已經交給北京當局審核，再度遭到各界批評。