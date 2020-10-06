（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國總統大選倒數不到1個月，歷經了9月29日荒腔走板的首場辯論會、10月2日川普驚天動地的新冠肺炎確診消息及混亂的治療訊息，選民心臟再大顆恐怕也難以承受。

根據路透10月4日公布的民調，民主黨候選人拜登（Joe Biden）持續領先現任總統共和黨候選人川普（Donald Trump），並成功拉開差距達10個百分點，因多數選民認為，倘若川普能正視疫情，他根本不會染疫。

這項路透於10月2至3日所做的全國民調顯示，除了川普的死忠選民，他染疫的消息並未為他帶來太多額外支持。約有51%會投給拜登，41%會投給川普，4%表示要投給其他候選人，4%尚未決定。

過去數周來，拜登約以8%的幅度暫時領先，現則從對手陣營挖來1至2個百分點支持率，但增幅仍落在正負誤差範圍5%內。然而，儘管他在全國民調處於不敗地位，要贏得美國總統大選，關鍵在選舉人票，而就這點而言，二人選情依舊勢均力敵。

美國疫情嚴峻，民調指出，約65%選民認為川普若能把COVID-19病毒當一回事，及早採取措施，就能避免染疫。僅34%相信他已如實揭露防疫資訊，55%不這麼認為，11%表示不確定。此外，57%美國選民不贊同川普的防疫作為，比上周末的不贊成比例增加3個百分點。

至於在六大足以撼動選情的州：佛羅里達州、北卡羅來納州、亞利桑那州、賓州、威斯康辛州與密西根州，二人選情膠著，仍是一場苦戰，決戰最終回，勝負難料。路透5日公布的民調如下：

威斯康辛州（9/29-10/5）：拜登50%、川普44%

賓州（9/29-10/5）：拜登50%、川普45%

佛州（9/11-9/16）：拜登47%、川普47%

亞利桑那州（9/11-9/17）：拜登47%、川普46%

密西根州（9/11-9/16）：拜登49%、川普44%

北卡（9/11-9/16）：拜登47%、川普47%

【誰能笑到最後】川普染疫後美國總統大選走勢？路透公布最新民調