為期五天！台灣國慶光雕秀結合時事疫情　管絃樂、電音、民謠總統府化身自由燈塔

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導)2020台灣國慶光雕秀以「自信島嶼 迎向曙光」為題，由「狂風暴雨」的海浪開頭象徵這不平靜的一年，最後乘風破浪度過難關，這場音樂視覺的饗宴別具意義，將於6日登場。

文化總會參與籌劃國慶日系列活動，文總副秘書長李厚慶表示，今年面對國內外疫情的挑戰，因此國慶光雕以四個軸線來演繹，包括「迎向挑戰」、「淬鍊成長」、「數位發聲」、「民主驕傲」，傳達台灣的民主、自信與驕傲。他強調，文總這四年來打造國慶光雕展演的初衷，是希望國慶不只是一天的歡慶，而是能透過不同方式凝聚全國的團結力。

李厚慶說明，今年是充滿挑戰的一年，台灣卻展現前所未有的自信與實力，包括堅強的防疫團隊、創新的科技變革、文化產業的巨大能量，以及國家與人民都在各自的崗位上全心全力，猶如一座亮暖的燈塔，而這些成功的「台灣模式」，關鍵在於台灣的民主的力量。而總統府建築本身「就像一座燈塔」，象徵在動盪不安的國際情勢中，台灣仍能在黑暗中發出明亮的光，為國人指引方向，屹立風雨中守護國人。



國慶光雕秀小豬出口片段特別挑選知名的台灣民謠《桃花過渡》(圖/文總)

今年，文總邀請國內演唱會製作人，也是前北流籌備處主任丁度嵐與曾和蘇打綠、蕭敬騰等多位重量級藝人合作，現為數位策展人的馮建彰老師，兩人一同擔任國慶光雕策展製作，兩人表示，今年將把總統府化身為「燈塔」，並於塔樓上投放「雷射」，光雕一開始以「狂風暴雨」為開頭，用海浪的衝擊，搭配音樂將現場的視覺張力表現出來，象徵今年的不平靜與困難挑戰，但台灣最後憑藉著厚實的民主實力，以及數百年來海島淬鍊出的堅忍性格，成功克服挑戰。

台灣的日常包括上下班穿梭街道的車潮、棒球賽的開打、報復性國旅，以及一場接一場的演唱會，這些「一如往常」的日常，此時反而是讓全世界羨慕的幸福滋味，也將在今年的光雕中呈現。

除了表達台灣的安居樂業，今年台灣在國際上能見度的提升也是重頭戲。國慶光雕藝術總監丁度嵐表示，今年的確無法告訴大家我們過得很好，但放眼全世界，「我們是相對過得不錯的一群人」，防疫最重要的口罩不於匱乏，甚至可以挑顏色，用口罩「炫富」成了一股另類黑色風潮，「真的很臭屁！」

此外，台灣今年還有許多值得國人驕傲的事，包括口蹄疫拔針台灣豬肉可以出口，以及台灣進入5G世代，科技力量具有相當的競爭力，都會透過國慶光雕凸顯台灣的優勢與競爭力，丁度嵐強調，「台灣人對自己可以更有信心。」

而在本次光雕展演的音樂編曲也是全新陣容，由新銳音樂人林耿農操刀，林耿農表示，今年雖以管絃樂為主，但其中一段用電音的節奏搭配雷射與燈光來描述台灣科技的快速發展。「還有一個比較俏皮的橋段」，林耿農說，小豬出口片段特別挑選知名的台灣民謠《桃花過渡》，除了展現可愛的童趣之感，也想帶給大家一種春天到來、新希望的氣氛，「希望大家看的開心！」

「自信島嶼 迎向曙光-中華民國109年國慶．總統府建築光雕展演」將從10月6日（二）起至10月10日（六）晚間登場，連續5天，展演時間為每晚19:00/19:30/20:00/20:30/21:00/21:30(每半小時一場)。