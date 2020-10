瑞典諾貝爾醫學獎 英國、美國3學者發現C型肝炎獲殊榮

諾貝爾生理學或醫學獎委員會5日說,美國學者阿特爾(Harvey J.Alter)、萊斯(Charles M. Rice)和英國學者賀頓(Michael Houghton)因發現C型肝炎病毒獲獎。

諾貝爾生理學或醫學獎委員會表示,3名獲獎人「對於透過血液傳播肝炎(血源性肝炎)做出決定性貢獻」。血源性肝炎是重大全球健康問題,會導致世界各地人們肝硬化及肝癌。

諾貝爾委員會5日在斯德哥爾摩宣布得獎者時表示,3人的工作有助於解釋血源性肝炎的主要來源,而A型肝炎和B型肝炎病毒都無法解釋這個來源。委員會說,他們的工作使血液檢測和新藥成為可能,並拯救數以百萬計人的生命。

諾貝爾委員會說,由於他們的發現,這種病毒現在可以進行高敏感度血液檢測,這些檢測基本上消除世界許多地區的輸血後肝炎,大大地改善全球健康。

「他們的發現也讓C型肝炎的抗病毒藥物得以迅速發展。這是史上首度可以治癒這種疾病,為根除世界人口中的C型肝炎病毒帶來希望。」

世界衛生組織(WHO)估計,全球有超過7000萬人感染C肝,每年約40萬人死於這種疾病。C肝是慢性疾病,且是造成肝臟發炎及癌症的主因。

享有盛譽的諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗(約新台幣3200萬元)獎金。這個獎金是由創辦人瑞典發明家諾貝爾(Alfred Nobel)124年前留下的遺產提供。

諾貝爾委員會經常表彰基礎科學上成就。基礎科學為今日普遍的實際科學應用奠基。

諾貝爾獎6個獎項從5日至12日陸續公布,除了5日首個揭露的醫學獎,還有物理學獎、化學獎、文學獎、和平獎以及經濟學獎。

2020 #NobelPrize laureates Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice made seminal discoveries that led to the identification of a novel virus, Hepatitis C virus. pic.twitter.com/rBRYjX9fA4