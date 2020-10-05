台灣寵物將比小孩多　業者盼寄養照顧應法制化

民進黨籍立委何志偉（左）5日邀集寵物保母服務業者及農委會官員等舉行「寵物保母產業座談會」 民進黨籍立委何志偉（左）5日邀集寵物保母服務業者及農委會官員等舉行「寵物保母產業座談會」 (來源 中央社)

民進黨立委何志偉今天表示，台灣的寵物數量今年下半年可能超過15歲以下的人口數，但目前寵物寄養的法規卻過於嚴格。有業者希望政府能制定專法，農委會畜牧處簡任技正陳中興表示，目前相關服務仍應遵循特定寵物業管理辦法對寄養業的規範。

何志偉今天在立法院舉辦「寵物保母產業座談會」，與會者包括農委會、寵物服務平台業者與流浪動物生命教育推廣者等。

何志偉指出，根據統計，今年全台15歲以下的孩童共有296萬人，但登記在案的寵物數量卻達到273萬，預估兩者在下半年會產生黃金交叉，寵物數量將超越15歲以下的人口數；但目前依照動物保護法第22條的規定，寄養寵物需要有主管機關的許可，如果擅自寄養，依動保法第25-2條可處以新台幣10萬元到300萬元的罰鍰。

何志偉說，按照現行規定，若民眾出差時，請家人朋友幫忙照顧寵物，並提供寄養費時，便已經觸法，可能面臨開罰，顯示寵物寄養需求與主管機關的管理產生衝突。

寵物服務平台業者「毛小愛」的創辦人陳思璇表示，國外寄養法規並不像台灣有如此多的限制；而寵物數量的上升導致寵物旅館供不應求，部分寵物也無法適應陌生環境，顯示到府寵物服務有其需求。

陳思璇建議，政府可遴選合適機構辦理到府寵物服務的相關課程及證照考試，並透過專立「到府寵物服務」微型法規，讓執業人員有法可循。

陳中興表示，目前寵物寄養業採行為認定，如果代為照顧犬貓有收費，便需要辦理特定寵物業許可證。

他指出，因為特定寵物業管理辦法為法律位階，所以不容易鬆綁，現階段寵物保母服務，仍應遵循特定寵物業管理辦法對寄養業的規範。

何志偉說，業者並非拒絕管理，但一般民眾或是寵物照顧業者，容易觸法遭開罰也是事實；新創和管理並非相互衝突，他認為政府或許可以參考國外的方式，讓各種寄養方式多元納管。