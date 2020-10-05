美國台灣國防工業會議　今採視訊舉行

美台國防工業會議5日以視訊方式舉行（圖片來源：翻攝自美台商會臉書） 美台國防工業會議5日以視訊方式舉行（圖片來源：翻攝自美台商會臉書）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）一年一度的美台國防工業會議將於今（５）晚9時登場，由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，今年為期兩天的會議改採全部線上視訊的方式舉行。

具有台美半官方軍事交流性質的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）每年於9或10月舉行，美台商會（US-Taiwan Business Council）透過臉書表示，「雖然今年我們無法親自見面，我們仍期待歡迎（台美）雙邊國防界的人士參加2020年虛擬的美台國防工業會議。」

根據美台商會，此次會議將由台美軍職人員、國防產業高階主管，以及學者專家與會，在兩天的活動中討論台美國防合作、國防採購，以及台灣國防及國家安全需求等，並提供讓台美國防及國安議題的從業人員交流的機會。

而中央社今日則引述軍方人士表示，今年會議將循例由國防部軍備副部長張冠群率領政黨代表、國會議員、軍工業者與會。