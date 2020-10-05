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美國台灣國防工業會議　今採視訊舉行

據了解，國防部副部長張冠群今年將代表出席這具有台美半官方軍事交流性質的會議

By Sylvia Teng, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/05 18:06
美台國防工業會議5日以視訊方式舉行（圖片來源：翻攝自美台商會臉書）

美台國防工業會議5日以視訊方式舉行（圖片來源：翻攝自美台商會臉書）

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）一年一度的美台國防工業會議將於今（５）晚9時登場，由於新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的影響，今年為期兩天的會議改採全部線上視訊的方式舉行。

具有台美半官方軍事交流性質的美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）每年於9或10月舉行，美台商會（US-Taiwan Business Council）透過臉書表示，「雖然今年我們無法親自見面，我們仍期待歡迎（台美）雙邊國防界的人士參加2020年虛擬的美台國防工業會議。」

根據美台商會，此次會議將由台美軍職人員、國防產業高階主管，以及學者專家與會，在兩天的活動中討論台美國防合作、國防採購，以及台灣國防及國家安全需求等，並提供讓台美國防及國安議題的從業人員交流的機會。

而中央社今日則引述軍方人士表示，今年會議將循例由國防部軍備副部長張冠群率領政黨代表、國會議員、軍工業者與會。

While we can't meet in person this year, we look forward to welcoming the bilateral defense community to the 2020...

Posted by US-Taiwan Business Council on Sunday, 4 October 2020
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