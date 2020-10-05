移工酒駕事件頻傳 台灣勞動部：與騎乘工具無關、酒測超過標準便違法

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）由於電動自行車無需取得駕照，且價格相對低廉，已是移工在臺期間最佳的代步工具之一。但許多移工因不熟悉法律規定，在假日休息或下班小酌後騎電動自行車外出訪友、購物或返回宿舍，若是被攔查後，酒測超過法定標準值，即是違法。勞動部呼籲移工朋友千萬不要貪圖一時方便，酒後騎車，以免影響工作又瘦了荷包。

勞動部表示，只要酒後駕車就是違法行為，酒後騎車除罰鍰或罰金大傷荷包外，如涉及刑責須入監服刑也會影響現有工作，勞動部呼籲雇主、移工應共同正視酒後騎車的後果，千萬不可誤觸規定。

移工酒後駕動力交通工具，除了違反道路交通管理處罰條例，將處以罰鍰外，若是酒測值超過每公升0.25毫克，更將涉及刑法公共危險罪，將被處以罰金或有期徒刑外，即便無肇事或發生事故，一樣是違法，不得不慎。

此外，勞動部亦將視個案情形，針對酒駕違法情節重大者，依就業服務法規定廢止移工聘僱許可並限令出境，移工將也不能再來臺工作，雇主可能因原本訓練有素的移工出境，對現有生產運作仍會產生影響。

因此，勞動部呼籲雇主應多關心移工在臺生活情形，對於移工下班後喝酒行為，提醒移工應飲酒適度，並多加宣導我國交通規則，也要提醒移工，應避免酒後騎電動自行車等動力交通工具的行為。