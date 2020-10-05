新北友善校園教育部獲獎數全國NO.1 　各學制皆獲卓越學校肯定

丹鳳高中秉持一個也不放棄、建立以學生需求為主的輔導小星系，為全國唯一榮獲卓越學校的高中。(照片來源：新北市政府教育局提供) 丹鳳高中秉持一個也不放棄、建立以學生需求為主的輔導小星系，為全國唯一榮獲卓越學校的高中。(照片來源：新北市政府教育局提供)

109年教育部友善校園獎表揚名單日前公布， 新北市丹鳳高中、林口國中、 頂溪國小3校分別榮獲教育部友善校園卓越學校， 丹鳳高中更是全國唯一榮獲卓越學校的高中。傑出人員項目， 新北市有9名傑出人員獲獎，總獲獎12項為全國第一， 印證新北友善校園經營有成， 也給予基層優秀教育人員及學校最實質的鼓勵。

今年唯一獲得教育部全國高中類別卓越學校的丹鳳高中， 校長曾慧媚去年獲得108年教育部傑出行政人員獎，以「 愛在丹鳳，傾聽心靈的聲音，以自在怡然的姿態， 吟唱如詩如畫的幸福之歌」為藍圖致力打造美學校園。秉持「 一個也不放棄、建立以學生需求為主的輔導小星系」， 經由團隊密切合作，辦理寫未來信給三年後的自己、 資源班丹丹咖啡館專業職人體驗；發起全校教師捐助薪資， 提供校內工讀機會，增進弱勢學生自食其力的態度與工作能力； 首創以學生為主體的參與式預算，鼓勵學生透過共同討論、 提案及票選，參與學校公共議題解決方案等， 提供孩子及家庭真正需要的協助，讓丹鳳高中的孩子都能幸福學習。

徐淑芬校長帶領的林口國中，以「環保促健康、惜福致快樂、 互助增能力、感恩展優質」的教育理念，營造優質友善的學習環境。 學校強調以品德及生命教育為基石，建構一個能讓學生在課業、 社團、及思辨方面，有自主、多元、創意及利他的友善校園。 頂溪國小以「澆灌『頂溪彩虹森林』精靈小善苗，共創『精』 益求精『靈』光閃耀大樂園!」為願景， 柯志賢校長帶領全校團隊共同為孩子努力。面對就學不穩定、 家庭功能欠佳的三兄弟不來上學，團隊秉持堅持與陪伴， 終於讓他們穩定上學。

榮獲特殊貢獻人員的林惠珍校長，是服務超過30年的教育人， 她尊重每一位師生，以服務代替管理、善於溝通協調取得共識。 尤其在面對新冠肺炎疫情期間，提前部署，面對4, 000名學生進校園的開學日，規劃了74個體溫檢測點， 為學生健康把關，並辦理視訊開學典禮，獲得一致正向的肯定。 重慶國小簡燕鳳老師獲選為國小傑出導師， 簡老師擔任教職17餘年，於96年成立了「棒棒家族」， 棒棒的含意是「表現好棒、說話好棒、健康好棒」， 有問題大家一起協助解決，有快樂大家共同分享， 家人間的情感一屆接著一屆傳承下去，形成愛的循環。

教育局張明文局長表示，在新北市所有教育夥伴的共同努力下， 一棒接一棒創造學生人生中的無限亮點，還要讓亮點無限擴大， 讓孩子也成為他人的明燈，從營造友善校園進而創造友善家園。

榮獲特殊貢獻人員的林惠珍校長(中)服務超過30年，尊重每一位師生，以服務代替管理、善於溝通協調取得共識。(照片來源：新北市政府教育局提供)