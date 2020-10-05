社造年資超過一甲子！資深社區工作者交流論壇 分享社造經營心法

社區工作者療癒別人，自己也需要充電！「 收故事盒子」團隊為4位社造年資相加超過一甲子的社造前輩們， 以影像紀錄的方式傳承經驗，近日還為他們進行了一場「 身心療癒工作坊」， 由專業社工讓前輩們有機會好好觀照自己的內在需求， 透過彼此支持來自我療癒，並邀請他們於10月17日「 資深社區工作者交流論壇」 和大家分享社區工作內的酸甜苦辣與經營心法， 歡迎對社區工作有興趣的朋友報名參加。

新北市政府文化局表示，本案獲2020青年社造行動獎補助， 由「收故事盒子」團隊策劃， 透過訪談了解資深社區工作者的經驗和觀點， 用影像記錄訪談互動過程， 讓大家可以用客觀的視角去認識這個領域的甘苦談。4位社造工作者 分別是新北市環境文教協會總幹事楊國龍、 平潭社區發展協會總幹事游月裡、 新北市鄉土文藝推廣協會總幹事鍾瑞娥、 泰山大科社區發展協會理事長蔡黃阿員，每人的社造年資都超過14 年以上。

楊國龍表示，自己在社區服務與父職角色間偶有兩難， 但看到兒女一同跑社區時的同甘共苦，他反而更加惜福與堅強； 游月裡說自己每每遭逢山區大雨或颱風， 就緊張得挨家挨戶去確認山區獨老是不是有危險；鍾瑞娥分享， 在社區中全心全意工作時，可以真正實踐自己推動社造的理想； 蔡黃阿員則是認為自己的人生很苦，但透過她不向命運低頭的精神， 受她照顧的社區長者們已經願意把協會當成第二個家， 因此她多了很多家人，也在這份志業裡找到了自己存在的價值。

提案人青年社工師陳懷恩表示，自己和團隊成員黃嵩荃、Oliv ia、紀可恩、黃聖元等人從事社會工作平均6年，透過這次訪談， 希望利用網路平台讓更多人了解資深社區工作者是如何看待社區工作 ，同時藉由「資深社區工作者交流論壇」，讓前輩和大家面對面， 分享社造這條路的酸甜苦辣與經營心法， 希望所有參與者在互動和暢談中，再度獲得前進的力量。

「資深社區工作者交流論壇」於10月17日下午2至5點， 在永和區「樂活共生實驗基地」辦理，採事先報名，更多訊息請上「 收故事盒子」FB粉專查詢。