富邦證券輔導 軒郁國際完成競拍承銷價96.9元

富邦證券輔導的軒郁國際股份有限公司（股票代碼：6703； 以下簡稱：軒郁國際）上櫃前競價拍賣今（5）日完成競價開標， 最低得標價格為每股新臺幣(下同)123元，最高得標價格為每股 200元，得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價訂為96 .9元。富邦證券資深副總經理吳春敏表示， 軒郁國際辦理競價拍賣股數2,040千股，公開申購股數為757 千股，本次參與投標之合格標單共3,256筆， 以美國標方式決定競價拍賣得標價格， 最低與最高得標價格分別為每股123與200元， 得標加權平均價格為每股125.3元，承銷價則訂為96.9元。 軒郁國際競價拍賣最低得標價格為123元， 本次辦理公開申購價格為96.9元，10月7日至12日為公開申 購期間；10月14日為公開抽籤日。

軒郁國際目前有為人熟知的「SEXYLOOK」西西露、「MIR AE」未來美、「Dr. May」美博士、「LUDEYA」露蒂雅等四大美妝品牌及「Si mply」新普利、「M2」輕次方二個機能保健食品品牌， 未來將持續拓展東南亞市場的跨境電商業務， 並成立生技保健研發部門， 攜手國際保健食品大廠共同合作開發新的保健食品， 為未來的營運增添成長動能。

軒郁國際108年度及109年上半年度營收分別為10.31億元 及5.87億元，公司營運穩定成長，每股稅後盈餘（EPS） 分別為5.17元及4.10元，截至109年上半年度每股稅後盈 餘（EPS）已逼近去年(108)全年度的八成， 經營成果及獲利表現亮眼。