台灣證交所：上週外資在集中市場買超131.08億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2020/9/28~2020/9/30）外資在集中市場總買進金額為1,580.36億元，總賣出金額為1,449.28億元，買超為131.08億元，另統計自2020年年初至9月30日止，外資總買進金額為8兆9,620.60億元，總賣出金額為9兆6,526.52億元，累計賣超為6,905.92億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為16兆6,530.57億元新台幣，占全體上市股票市值的43.78%，較9月25日的16兆2,319.75億元新台幣，增加4,210.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：旺宏：買進52,036千股，賣出22,621千股，買超29,415千股。

第二名：華邦電：買進70,830千股，賣出43,326千股，買超27,504千股。

第三名：南亞科：買進36,488千股，賣出14,399千股，買超22,089千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：元大金：買進30,708千股，賣出79,175千股，賣超48,467千股。

第二名：群創：買進123,574千股，賣出167,810千股，賣超44,236千股。

第三名：聯電：買進244,948千股，賣出278,589千股，賣超33,641千股。