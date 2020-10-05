從事資源回收的許澤清捐贈復康巴士 謝政達：「做工仔人」也有滿滿的愛心

從事資源回收的許澤清5日偕子女捐贈1輛價值160萬元的雙乘坐 復康巴士給新北市政府，許澤清說自己不是田僑仔、 也不是做生意的，只是一個做工仔人， 他的右手還因為做沖床時有3指頭被輾斷，副市長謝政達表示，「 做工仔人」也是有滿滿的愛心，為新北市捐贈復康巴士添佳話。

​​​​​​許澤清今年73歲，他原籍雲林縣， 民國60年和太太陳貞女北上奮鬥，落腳新莊， 他說什麼工作都做過，右手指頭還因此受傷，最後選擇資源回收； 他的太太則幫忙賣肉粽貼補家計， 早期雙十國慶煙火每年都在中興橋下放， 太太當時還揹著女兒擠在橋下賣肉粽，生活艱苦可見一斑。

許澤清的3名子女如今都已成家立業， 他本身則做到去年才正式退休， 聽聞交通局副局長林麗珠說復康巴士因每天高使用效率， 因此約8年就會報廢，許澤清馬上反應說， 那應該可以再整理回收供一些偏區使用吧？

許澤清由大兒子許富強和二女兒許源秦陪同捐贈， 代表受贈的謝政達表示，這輛雙乘坐復康巴士是新北市第572輛， 目前新北市復康巴士由交通局委託育成基金會營運， 預約成功率平日達到9成，假日也有8成多，感謝「做工仔人」 許澤清一家的善行，市府會持續為身心障礙者或失能長輩提供就醫、 就學、就業所需的交通接送服務。