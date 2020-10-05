中華電信首推「VR-Share租賃服務」輕鬆體驗5G創新應用

為讓全台消費者都能體驗5G創新應用服務的魅力，中華電信今( 5)日宣布首創「VR-Share租賃服務」， 也呼應時下最夯的共享經濟商機， 提供全台消費者輕鬆享受VR震撼的沉浸式體驗。 只要到中華電信指定5G體驗服務據點， 選擇想要租賃及體驗的VR設備，包括獨家的XRSPACE MANOVA、HTC VIVE Focus，以及Pico G2 4K，租金7天350元，相當於每天只要50元， 就可直接將VR設備帶回家，即刻感受5G VR娛樂饗宴！

現在申請VR-Share租賃服務， 租賃期間再享中華電信Hami VR精彩內容7日免費體驗， 包含超震撼的太陽馬戲團360度全景表演秀、 追逐韓流明星紛絲必看的音樂電視節目(The Show)，還有獨家打造的虛擬演唱會等4K VR影視。不限定中華電信用戶皆可申辦， 即刻至指定門市申請VR-Share服務，請詳參 https://cht.tw/c/wjtry

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此外，中華電信也將於109年10月9日至109年10月11日 於三創門市舉辦Hami VR視覺饗宴，邀請現場民眾輕鬆體驗太陽馬戲團、 韓國音樂電視節目The Show以及虛擬演唱會嶄新的影音娛樂魅力。現場亦可體驗Ham i Vedio 5G館樂天桃猿主場4K多視角賽事直播，名額有限， 再送體驗好禮，感受中華電信5G超快網速與精采應用服務趁現在！