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建構台灣農產品冷鏈物流體系 農科園區國際保鮮物流中心預計2022年竣工

農委會主委陳吉仲表示，國際保鮮物流中心預計投入新台幣5.74億元經費，預計2022年2月竣工後，可擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2020/10/05 16:58
照片來源：農委會

照片來源：農委會

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）農業生物科技園區「客製化國際保鮮物流中心第一期廠房新建工程」今(5)日舉辦開工動土典禮，農委會主委陳吉仲表示，該工程是建構農產品冷鏈物流體系重要的一環，預計投入新台幣5.74億元經費，預計2022年2月竣工後，可擴大我國冷鏈處理及物流運銷量能。

陳吉仲還說，台灣許多優質農產品都具有國際巿場競爭力，國際保鮮物流中心對穩定農產品供需、品質提升、運銷量能擴大等均大有助益，農委會將全力推動、支援並加強進度控管，務必以最完善的軟硬體設施及配套措施，共創產業、承租廠商及農民多贏契機。

農委會說明，國際保鮮物流中心占地約3公頃，將結合農產品出口與國內消費需求，導入冷鏈管理設施及改善現有冷鏈作業設備，增強新鮮農產品理貨與貯運能力，藉以達到穩定蔬果供應、提升產品品質及強化出口外銷之目標。

目前中心規劃1,347棧板冷藏空間、7,800棧板冷凍空間、符合HACCP食品作業場規範且日處理量達10噸的加工包裝空間，以及其他如催熟、真空預冷、急速冷凍及壓差預冷空間等，總樓地板面積超過3,000坪，竣工啟用後，進駐營運廠商將可從採後處理、洗選、截切、加工、包裝、冷鏈倉儲、物流配送進行一系列冷鏈物流服務業務。

農科園區表示，近3年受惠於新農業、新南向等政策帶動，既有233公頃腹地及163公頃擴充區招商踴躍，企業進駐及營運狀況持續成長，天然物加值、水產養殖與加值、禽畜生技與加值、農業資材、生技檢測與代工服務及行銷、節能環控農業設施等6大產業聚落日益茁壯，未來將配合農委會各項產銷調節及外銷拓展措施，結合園區單一行政窗口等服務，協助國際保鮮物流中心發揮預期效能，進而串聯上下游合作廠商、農漁民形成產業供應鏈。

照片來源：農委會
農業生物科技園區
台灣
農委會
國際保鮮物流中心
冷鏈管理設施

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