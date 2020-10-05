台灣旅英設計師詹朴登倫敦時裝週　中華電信首映金馬團隊科幻時尚虛擬大秀

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）受到新冠肺炎疫情影響，倫敦時裝週改採線上發佈，台灣旅英設計師詹朴Apu Jan獲邀，首次以數位方式呈現時尚大秀，攜手金馬影像製作團隊以《凝視鏡中之花》為題，推出兼具科幻及文學風采的時裝秀，並於今(5)日上架中華電信MOD。

時裝品牌Apu Jan跨界數位影像，攜手金馬團隊拍攝影片參加倫敦時裝週，由台北電影獎最佳導演獎的張榮吉執導，女星陳庭妮及黑嘉嘉領銜主演，於淡水雲門劇場拍攝，主題名為《凝視鏡中之花》結合品牌特色，科幻元素及奇幻文學打造，從髒亂街頭跟著黑嘉嘉「登入」虛實空間，類微電影的拍攝手法徹底顛覆傳統時尚大秀。

詹朴表示，疫情沒有改變局勢，只是加速時裝秀數位化，是個跟大眾溝通的機會，以後可能需要更多版本提供不同平台。他觀察，相較於國際播放平台，台灣大多缺乏「時尚」類別，因此這次台灣線上串流版本也多了解說部分，希望「時尚」這項目未來在數位平台上變得跟其他項目一樣普及。

對品牌創意總監詹朴而言，時尚、文學、電影是創作的養分來源，本季參考書單包含《鏡花緣》、《大如麗池飯店的鑽石》、《沒有愛的世界》等，題名《凝視鏡中之花》以「鏡花水月」為寓意，暗示看得到卻碰觸不到的未來虛擬影像，登入多個帳號的擬態。

詹朴說明，本質上還是一場服裝秀，仍有過去秀場的各種元素，服裝依舊是主角，並持續用來傳大訊息，雖然疫情讓人們之間距離變遠，但大家渴望被理解的心不變。

《凝視鏡中之花》於5日上架MOD平台「APUJAN時尚秀專區」，同時推出限量獨賣款防霾緹花布口罩。



《凝視鏡中之花》片段(圖/台灣英文新聞)