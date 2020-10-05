外籍移工出遊騷擾海龜遭送辦 台灣海巡署：今年小琉球第10例

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）海巡署小琉球安檢所10月3日接獲民眾報案稱：「於小琉球花瓶岩岸際疑似有外國遊客觸摸海龜。」，並由報案民眾提供一段所錄影片，經海巡人員循線追查，於花瓶岩岸際尋獲與報案影片特徵相符的嫌疑人，經完成偵訊後，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

小琉球安檢所表示，接獲通報後，火速趕往花瓶岩岸際，尋獲與影片中騷擾海龜衣著特徵相符噁45歲菲律賓籍遊客，隨即將其帶回實施訪談以釐清案情，經詢問為外籍移工，利用中秋連假偕友人一同至小琉球遊玩。經偵訊後，該名遊客亦坦承不諱，全案依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦。

外籍移工強「抱」海龜（圖/ 海巡署提供）

小琉球地區已是台灣著名保育類海龜棲息地，從小琉球的交通船上撥放的宣導影片，到島上各個沙灘豎立的保育宣導標誌，屢次宣導民眾切勿違法觸摸、騷擾海龜，然事件仍層出不窮，光是今年小琉球地區已發生10起類似事件。

海巡署第五岸巡隊呼籲，面對野生動物應把握三不原則「不接觸、不干擾、不餵食」，依據野生動物保育法第18條規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。

因而導致野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或併科10萬元以上50萬元以下罰金；民眾如有發現疑似非法騷擾海洋野生動物情形，可撥打海巡署「118」專線進行檢舉，以共同守護臺灣珍貴的海洋野生動物。