崩塌一周年　台灣南方澳大橋今動土重建

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）位於宜蘭縣蘇澳的南方澳跨港大橋在發生斷裂事故一年後，今（5）日上午舉行重建祈福動土典禮，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及交通部長林佳龍皆親自出席，顯示對此事的慎重，不過新橋究竟該歸哪一個單位維護管理，到現在仍未有定案。

2019年10月1日上午，南方澳跨港大橋突然斷裂崩塌，部分橋體結構沉入大海中。這場事故造成六人罹難、逾10人輕重傷，另外橋面上一油罐車隨橋掉落並起火燃燒，同時壓毀橋下三艘漁船。至於斷橋事故原因及責任歸屬仍仍由相關單位調查釐清中，目前未有定案。

根據負責南方澳大橋重建工程統籌的公路總局蘇花公路改善工程處，新建的大橋橋梁總長796.53公尺，施工廠商為新亞建設開發有限公司，重建工程經費約新台幣8億4,850萬元，預定於2022年8月竣工。

蔡英文致詞時表示，經過一年的努力，南方澳大橋能夠在今日動土重建，她要感謝所有投注心力的人，「這不是一項簡單的任務，因為我們要蓋的不只是一座橋，我們要重建的是南方澳人的心靈地標，我們更要重振南方澳漁港的風采。」

蔡英文強調，南方澳大橋的重建工作必須要如期如質完成，大橋一天不蓋好，交通就不便利，且要讓商圈振興起來、漁港活化起來，重建工作絕對不能拖延。

對於南方澳地區未來的發展，蔡英文也指示交通部偕同農業委員會漁業署及宜蘭縣政府，共同了解在地的想法，讓南方澳成為宜蘭的驕傲，也作為重要的魚貨交易地點，以及觀光勝地。

此外，蔡英文也強調，中央將偕同地方政府持續強化國內橋梁安全管理，包括修訂檢測規範、精進橋梁資訊管理系統等，希望行政團隊結合各縣市政府的力量，持續確保全國橋梁的安全。

不過，南方澳大橋重建完成後，將由哪一單位負責管理維護，似乎仍喬不攏。《聯合報》報導，宜蘭縣政府表示，舊的南方澳大橋當初是由省政府漁業單位委託宜蘭縣政府代為興建，興建完工後便移交給省政府，而新橋由蘇花改工程處興建，屬於國有財產，不屬縣政府管轄。

原辦理南方澳大橋維護管理的台灣港務公司則認為，大橋過去由港務公司負責管理維護本是一個「很怪的現象」，因為大橋連接蘇澳市區道路，是供公眾使用，既不是碼頭，也不是港口作業區。

港務公司表示，新橋所在地在完工時會劃出港區範圍，產權歸屬交通部航港局，若大橋被劃出去港區之外，港務公司就沒有代為管理的法源依據，也不會同意接管。

航港局副局長劉志鴻則表示，南方澳大橋重建後產權屬於航港局，但要把大橋劃出港區外是港務公司自己的說法；劉志鴻強調，大橋的維管將交由交通部、航港局，以及港務公司協商決定，一定會在完工前做出決定。