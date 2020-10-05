東台灣全民運動會時尚揭幕　花蓮旅宿滿到11月再創觀光高峰

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 2020全民運動會（以下簡稱全運會）即將於花蓮登場，時尚黑白灰開幕服裝由陳俊良操刀，加入花蓮特色大理石元素，打造現代感十足的體育服，為期六天的系列精彩賽事，預估吸引破萬人次觀光，花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮旅宿到11月底都已滿了。

2020花蓮全運會以「精彩全民運、幸福花蓮城」做為賽事標語，賽事項目共分為兩大類，第一類十三種包含健力、滾球、輕艇水球等，第二類則有傳統體育、創意球類運動、劍道等共六種，其中，首創項目為龍舟拔河，多元精彩的賽事適合各年齡層的體育愛好者共襄盛舉。

花蓮縣長徐榛蔚表示，今年全運會賽事項目首次新增在鯉魚潭上龍舟拔河項目，也加入可以寧心靜氣且老少咸宜的太極拳、元極舞等多項精彩豐富的賽事；全運會也是全國六大項含金量最高的，帶來很大的周邊效益，結合文創、觀光、農業、餐飲等產業，此次也配合全民運推出展覽，由中華紙漿及慈濟共同推出的環保展覽館，透過回收材料再製成商品十分有趣。

徐榛蔚強調，花蓮縣府已多次和設計師陳俊良合作，此次首次結合時尚美學及運動，作品令人驚艷讚嘆不已！可見大理石花紋、七星潭鵝卵石光澤入時裝布料，美麗的結合時尚及體育，不用再穿傳統體育賽服。

關於預算部分，徐榛蔚透露，體育署給全國最高賽事預算為一億，但此次要整修28場館，再加上自籌款，預估經費為兩億多。

徐榛蔚說，早在七月開放全國報名全運會時，參賽者及家屬等就已訂房，自10月一路到11月底，花蓮縣旅館民宿都是滿的，緊接著石雕藝術節將於10月24日至11月22日登場。



5日記者會上也首次公開首次公開八大獎牌及獎座，以及台灣知名設計師陳俊良設計的全民運服裝、主視覺及相關紀念品，更邀請花蓮體中輕艇隊為主力的台灣龍舟代表隊為活動代言。

此次操刀開幕表演服裝的台灣設計師陳俊良，以簡約俐落的風格迎戰全運會，首次挑戰時尚運動風的他表示，運動因為有功能需求所以很難時尚化，所以衣服不能只是美麗，這次做了蠻大的嘗試，希望是成功的。

陳俊良說明，開幕演出共有五支舞蹈，都和比賽項目有關聯，他替首場演出所設計的服裝，採用花蓮特色的大理石、黑膽石等元素，做成很現代的衣服；另外，第三支廣場舞用台灣紅、青、金串連，十分活潑！第四支舞的服裝則用五彩繽紛的五線譜去做，250位舞者站起來時就可見水平線的五線譜，用很酷的色彩學創作。

首度亮相的八大獎座由花蓮藝術家魏永賢設計，將憑各縣市總積分頒發，魏永賢從事石雕30年，此次創作取用高山、峽谷、海洋自然元素，簡潔精煉造型具藝術感呈現當地自然。

魏永賢表示，從事藝術創作跟運動都有一個共通點，都需要耐力、堅持、挑戰，以及追求完美的精神；其中，八大獎項中的最高榮譽總統獎更是得力作，流暢圓的造型是開始也是結束，十分有哲理。

2020全運會將於10月17日至22日舉行，項目包括第一類十三種：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、運動舞蹈、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類六種：傳統體育（民俗體育、太極拳、元極舞、龍獅運動、摔角、國術）、創意球類運動（躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球）、劍道、沙灘角力、龍舟以及健美。